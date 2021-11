Panama, Allemagne, Cambodge : ces trois infos du week-end vont vous étonner

Parce qu'il n'y a pas que les grosses affiches internationales dans la vie, So Foot vous propose de découvrir trois informations qui, à coup sûr, avaient échappé à votre vigilance durant le week-end. Au menu de ce lundi : les bébés Allemands complètement démolis, un goleador camerounais devenu rockstar au Cambodge et le Panama au panthéon du football.

Allemagne - Les Kinder se font croquer

PIĘKNE ZWYCIĘSTWO! Reprezentacja Polski U-21 wygrała aż 4:0 z Niemcami na wyjeździe! Gole dla biało-czerwonych strzelali: Adrian Benedyczak (2), Michał Skóraś i Kacper Kozłowski. ??Zobacz skrót z tego meczu. — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 13, 2021

L'Aigle noir a perdu des plumes. Opposée à la Pologne ce week-end dans le cadre des éliminatoires de l'Euro U21 2023, l'Allemagne a pris une fessée à Aspach (0-4). Tenante du titre avec le sacre de Florian Wirtz, Lukas Nmecha et compagnie au mois de juin, laa couru derrière le score dès la 5minute avec l'ouverture du score d'Adrian Benedyczak. En grande forme, l'attaquant de Parme a encore frappé à la 12minute, d'un subtil ballon piqué. L'entame cauchemardesque des locaux s'est poursuivie avec un troisième but signé Michał Skóraś à la 14, puis l'exclusion de Jean-Manuel Mbom à la 19pour une faute sur... Benedyczak, toujours lui. Les visiteurs ont ensuite aggravé la marque à la 90par Kacper Kozłowski, qui était entré peu après l'heure de jeu. Une claque qui relance le suspense dans le groupe B des éliminatoires : si l'Allemagne reste en tête après cinq journées, elle voit Israël revenir à égalité, et la Pologne à deux points. On plaint l'équipe de Saint-Marin, sur qui les Allemands passeront leurs nerfs ce mardi.