Palmas, l'envol fauché

Pensionnaire de Série D, la quatrième division brésilienne, le Palmas Futebol e Regatas a vu son destin prendre un funeste tournant ce dimanche 24 janvier, lorsque l'avion transportant quatre de ses recrues et son ambitieux président Lucas Meira s'est écrasé peu après son décollage. L'équipe du Tocantins, un État dont elle est la plus titrée, devait se rendre à Goiânia pour y affronter hier soir Vila Nova en huitièmes de finale de la Copa Verde, une compétition régionale.

Six destins brisés

Une promesse. C'est à cela que ressemblait le succès du Palmas Futebol e Regatas sur le Real Noroeste (2-0), le 20 janvier à l'occasion du premier tour de la Copa Verde, épreuve réunissant depuis 2014 les meilleures équipes du nord et du centre-ouest du Brésil, mais aussi de l'Espírito Santo, État du sud-est du pays. Pour sa première participation à la compétition, la formation du Tocantins tournait avec cette victoire pour de bon la page d'une année 2020 totalement pourrie sportivement, sanctionnée de 14 défaites en autant de rencontres de Série D, la quatrième division brésilienne. L'espoir se sera étiré quatre jours, avant de laisser place à la détresse : dimanche, peu après 8h15 heure locale, le Beechcraft 95-B55 Baron transportant quatre joueurs du club et son président s'est peu après son décollage crashé et embrasé au bout de la piste de l'aérodrome de Porto Nacional, à une quarantaine de bornes de Palmas.L'accident a donc fait six victimes : le commandant Wagner Machado Júnior, 59 ans dont trente dans l'aviation selon ses proches, Lucas Meira, entrepreneur de 32 ans aux manettes du club depuis 2017, le gardien Ranule (27 ans), le latéral gauche Lucas Praxedes (23 ans), le défenseur central (ou milieu défensif) Guilherme Noé, sorte de Xavier Gravelaine local formé au Corinthians et ayant à 28 ans fréquenté quatorze clubs, et l'attaquant Marcus Molinari (23 ans), passé par les équipes de jeunes de Santos et fils de Marinho, ancien attaquant de l'Atletico Mineiro et(Soulier d'or brésilien) en 2006.Tous prenaient la direction de Goiânia, où les attendait le deuxième match de l'histoire du club en Copa Verde, un huitième de finale face à Vila Nova, formation de Série C encore entraînée il y a peu par Fabian Bolívar, ancien stoppeur de l'AS Monaco époque Bölöni, Banide et Ricardo. Et, pour les quatre joueurs, leurs débuts sous le maillot bleu, jaune et blanc de Palmas,