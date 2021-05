Palestino, le soutien chilien

Alors que la vieille ville de Jérusalem fait face à de nouveaux heurts opposant manifestants palestiniens et forces de l'ordre israéliennes, un club de football a décidé de prendre les devants : le CD Palestino. La formation chilienne a été la première à réagir face à ces événements tragiques. Une cause pour laquelle ses dirigeants se battent depuis plus de 80 ans.

Loin des yeux, près du cœur

Ce dimanche 9 mai, le Club Deportivo Palestino affrontait Colo-Colo pour le compte de la septième journée du Campeonato Nacional. À la victoire sportive (1-2) est venu s'ancrer un geste symbolique encore plus fort. Les joueurs dusont en effet entrés sur la pelouse du Monumental de Macul vêtus de larges keffiehs blanc et noir, emblème historique de la résistance palestinienne. À des milliers de kilomètres de là, l'Esplanade des Mosquées s'embrase. Depuis une semaine, les heurts opposant civils et forces de l'ordre ont fait plus de 200 blessés parmi les manifestants palestiniens et plus d'une dizaine parmi les policiers israéliens. De manière incessante, les jets de pierres et de projectiles divers répondent aux tirs de flashballs et aux bombes lacrymogènes. En cause : un projet d'expulsion visant plusieurs familles palestiniennes dans le quartier de Cheikh Jarrah.Une poudrière dont Tor Wennesland, coordinateur au Proche-Orient pour l'ONU se dit. À ces quelques réactions menées par les Nations Unies, se sont ainsi greffées celles du CD Palestino. Un soutien logique pour le président du club, Jorge Uauy :La "mère patrie", les immigrés palestiniens l'ont quittée depuis maintenant plusieurs décennies . Fuyant le régime autoritaire mis en place par l'Empire ottoman dans la région, des milliers de personnes s'installent au Chili à la toute fin du XIXsiècle, loin de tout. Seul point commun avec cette nouvelle terre : le christianisme. Marginalisés à leur arrivée, les Palestiniens se décident à fonder leur propre équipe et à s'intégrer tant bien que mal à la vie locale. Le "Palestino Football Club" voit alors le jour en 1920, dans la ville d'Osorno, au sud du pays. Disposant d'un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com