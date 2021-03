PA Domingo : "On est 15 000 personnes devant Auxerre sur FM"

Pierre-Alexis Bizot, PA pour les intimes, est l'un des rares pontes du Twitch game qui s'aventure dans des parties de Football Manager sur la plateforme de streaming. Ses lives avec son double Coach Bizot réunissent souvent plus de 10 000 spectateurs, qui apprécient son entrain et l'esprit communautaire régnant sur sa chaîne. Retour sur sa partie en cours avec l'AJ Auxerre, ses souvenirs du club ou sa vision de FM. Et sa passion pour le foot, le vrai.

"Dès que je lance une partie sur FM, je me prends au jeu et je suis le club à fond."

Vidéo

Sans que cela ne soit trop réfléchi, je dois trouver la bonne formule entre un club qui va plaire, un défi suffisamment costaud et une aventure qui sera intéressante à suivre. Je prends généralement un club qui évolue en seconde division, car ça me permet de le faire évoluer sans perdre beaucoup de temps à monter depuis les divisions amateurs. Avec déjà quinze à vingt heures par saison, je dois quand même accrocher les gens qui ne sont pas forcément tous fans de football ou du jeu. J'ai beaucoup de personnes qui sont là pour l'énergie que je mets ou pour l'esprit communautaire de soutenir une équipe, même virtuelle. L'idéal, c'est aussi d'avoir un peu de difficulté. Avec une montée pas trop compliquée la première année, pour ensuite être dans le dur et se battre pour ne pas descendre. C'est d'ailleurs trop facile cette année, dommage.Clairement ! Je trouve ça cool de faire revivre des clubs que tout le monde connaît, l'AJA est un club qui sent la passion et l'amour des supporters. Tout le monde a plein de souvenirs en tête : Guy Roux, Djibril Cissé, les soirées Ligue des champions... Même les gens qui ne connaissent pas spécialement le foot ont les références, ils vont s'accrocher plus facilement à l'identité du club. À la base, j'avais hésité avec Toulouse. Mais il y avait moins d'affect. Auxerre comme Lens, on respecte, car c'est l'histoire du foot français.