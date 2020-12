Ousmane Ndong : "En Argentine, quand tu joues au foot, on te fait sentir comme un roi"

Malgré les 6000 kilomètres qui le séparent de son Dakar natal, Ousmane Ndong est maintenant chez lui à Lanus (Sud de Buenos Aires). Il y a quinze jours, contre Newells Old Boys, le défenseur de 21 ans est même entré dans l'histoire de son pays d'adoption en devenant le premier Sénégalais à y disputer un match de première division. Retour sur un parcours insolite entre racket, asados, Mané et Maradona.

"La seule chose que je connaissais de ce pays, c'était Lionel Messi, qui a toujours été mon idole avec Sergio Ramos."

Sabella, l'étoile du cœur

"Les entraînements sont très difficiles, raison pour laquelle

Pour être tout à fait honnête, du moment où j'ai appris ma titularisation jusqu'au match contre Newell's Old Boys, j'étais tellement concentré sur le match et sur la nécessité de gagner que je n'y ai pas pensé. Ce n'est qu'après, lorsque les journalistes m'en ont parlé et malgré la déception de la défaite, que j'ai commencé à réaliser que j'étais le premier. Bien sûr, à ce moment-là, on ressent une grande joie et une immense fierté. D'autant que peu de joueurs africains ont joué ici, c'est historique.Les jours qui ont suivi cette rencontre, ce fut la folie. J'ai reçu énormément de messages de ma famille et d'amis qui étaient heureux pour moi, j'ai aussi été très sollicité par les journalistes sénégalais. Aujourd'hui, beaucoup de gens à Dakar connaissent Lanus et suivent le club sur Instagram.C'est vrai qu'habituellement, c'est plus facile de se rendre en France ou en Espagne. Mais le président de l'académie Angelo Africa, dans laquelle je jouais, connaît bien un agent argentin et lui a parlé de moi. Il m'a demandé si je voulais venir en Argentine car plusieurs clubs, dont Lanus, étaient intéressés pour que je fasse un essai. J'ai dit oui, sans hésiter.