Ousmane le malchanceux

Entré en jeu à la 57e minute face à la Hongrie (1-1), Ousmane Dembélé a quitté ses coéquipiers trente minutes plus tard, victime d'une blessure au genou. Des images qui ne présageaient rien de bon, confirmées ce lundi par le forfait de l'attaquant de 24 ans pour la suite de l'Euro. Un énième pépin et une nouvelle injustice pour un joueur qui devra encore faire preuve de force mentale.

Un running gag pas drôle

À trois minutes de la fin de ce Hongrie-France, le tableau d'affichage de Bartosz Frankowski indique la sortie du numéro 11 français, Ousmane Dembélé. Ce dernier regagne le banc des remplaçants sans réellement comprendre ce qu'il se passe :pouvait-on lire sur ses lèvres tout en laissant deviner que sa jambe lui avait joué un mauvais tour. Une tuile dont se serait passé le contingent de l'Équipe de France et qui vient surtout plomber la saison quasi-complète du Barcelonais.Il faut remonter au 21 avril pour trouver trace d'une blessure d'Ousmane Dembélé. Deux mois sans le moindre problème physique et un joueur qui semblait enfin prêt à faire de cet Euro sa chose. Car oui, depuis l'été 2017 et son arrivée au FC Barcelone, Dembélé n'a pas disputé la moindre campagne dans son intégralité. La palme d'or étant attribuée à la saison dernière, où il n'a tapé dans le ballon que neuf fois. Genou, cheville, quadriceps, ischio-jambiers, tout y passe. Une spirale infiniment noire, qui finira par nourrir tous les fantasmes liés à une hygiène de vie douteuse. La malbouffe, les mauvaises préparations, les retards à l'entraînement ou autant d'éléments à charge qui transforment un jeune footballeur talentueux en "mec pas sérieux". Sous le maillot au coq, l'international connaît également un parcours sinueux fait de très hauts (2018) et de très bas (25 sélections manquées). Le bien nommé "Dembouz" (24 ans, 24 capes) aura ainsi loupé la moitié de son aventure en bleu, la faute à un fichu corps de cristal.Pourtant, s'il y a une année durant laquelle Ousmane a su se montrer à la hauteur des espoirs placés en lui, c'est bien 2021. Au sein d'un Barça en grandes difficultés à tous les niveaux, l'international français a gagné un statut d'indiscutable. Ce maillon essentiel, qui ne se sera absenté qu'à six reprises, a notamment su se montrer décisif (44 matchs, 11 buts), permettant, entre autres, aux Catalans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com