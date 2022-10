Ousmane Dembélé, la soif du moustique

Étincelant ce dimanche avec un but et trois passes décisives contre l'Athletic Bilbao, Ousmane Dembélé a régalé les yeux des fans du Barça. À maintenant trois semaines du début de la Coupe du monde, l'international tricolore s'affirme comme un leader d'attaque capable du pire, mais aussi du meilleur pour son équipe. La marque des joueurs qui font la différence ?

Xavi : "C'est pour cela que j'ai voulu qu'il reste"

Ce dimanche soir sur la pelouse du Camp Nou, Ernesto Valverde devait se dire que la vie était sacrément mal fichue. Le 1mai 2019, le Basque est l'entraîneur du Barça et affronte Liverpool en demi-finale aller de Ligue des Champions. Et alors que son équipe domine lesgrâce à un Leo Messi stratosphérique , l'Argentin profite d'une ultime contre-attaque pour mettre la défense anglaise aux abois et servir son coéquipier Ousmane Dembélé sur un plateau afin d'inscrire le but du 4-0. Mais sur ladite action, Dembouz fait preuve de maladresse, transformant cette occasion en or en pain béni pour Alisson Becker, tout heureux de récupérer sans effort le ballon dans ses gants. Deux ans et demi plus tard, Valverde a subi la violente claque du match retour à Anfield (4-0) , s'est fait remercier par le Barça quelques mois plus tard, a retrouvé un travail sur le banc de l'Athletic Club Bilbao cet été et a affronté Dembélé. Et cette fois-ci, pour leurs retrouvailles,(le moustique, en VF) a piqué quatre fois pour facturer un but et trois passes décisives au cours d'un récital du Barça (4-0).En conférence de presse après la rencontre,(la fourmi) a encensé son ancien footballeur sans aigreur.Si la dernière phrase peut faire sourire quand on connaît le passif de l'ancien Rennais et sa relation conflictuelle avec son réveil , la signification réelle est toute autre. Sous la houlette de Valverde, Dembélé était considéré comme le successeur de Neymar et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com