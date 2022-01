Ousmane Dembélé, l'indépendant de la Catalogne

Passé de héros du Barça à paria en l'espace de six mois, Ousmane Dembélé a pourtant toujours le choix de son avenir. Et il serait bon de rappeler à " l'institution " catalans qu'il existe un truc nommé Code du travail, ou Guía Laboral en VO, et que jusqu'au 30 juin prochain " El Mosquito " est salarié du club.

" Pour moi, Dembélé est meilleur que Mbappé " Joan Laporta

Mes que el club

Le 19 juin 2021, alors qu'Ousmane Dembélé quitte la pelouse de la Ferenc-Puskas Arena en grimaçant, il ne s'imagine sans doute pas que son avenir au Barça vient d'être scellé. Ce jour-là, l'attaquant de l'équipe de France a pris un mauvais coup sur le tendon du genou et sort seulement vingt minutes après être entré.souffre d'une désinsertion du tendon du biceps fémoral droit. Quatre mois d'absence. La treizième blessure depuis son arrivée au Camp Nou en 2017. Le Barça envisageait de vendre le joueur au mercato estival, étant donné que son contrat expirait l'été suivant, mais sa blessure contraignait alors lesà revoir leurs plans. Les voilà obligés de garder Dembouz dans leurs rangs pour la saison qui arrive. Et donc de devoir gérer une prolongation.Mateu Alemany, directeur général du club arrivé au Barça avec Joan Laporta en mars, démarre les discussions avec Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé. Pendant ce temps, Ousmane récupère. Il revient même un mois plus tôt que prévu sur la pelouse gelée de Kiev en Ligue des champions, puis rechute. Blessure aux ischios cette fois-ci, la quatorzième. Ses prochaines minutes, il les disputera sous la direction de Xavi, dans un Barça dos au mur en Ligue des champions, contraint de gagner face au Benfica s'il ne veut pas jouer sa survie en Bavière. Et le Français apparaît comme LE sauveur du club en l'absence d'Ansu Fati et Pedri. Au Camp Nou, on chante à la gloire d'Ousmane Dembélé sur l'air de la Marseillaise., précisés par Xavi en conférence de presse, le feu follet français prend le risque d'entrer en jeu.Moins de deux mois plus tard, le numéro 7 est déclaré persona non-grata dans l'effectif du Barça, et doitexplique Mateu Alemany , tout de suite moins sympathique. Le dirigeant majorquin n'en est pas à son coup d'essai en matière de chantage : en 2018 alors… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com