information fournie par So Foot • 14/07/2022 à 12:00

Ousmane Dembélé au Barça, accord et à raison

Ousmane Dembélé a beau faire parler de lui pour avoir déjà manqué à ses responsabilités en se pointant en retard à l'entraînement, fréquenter l'infirmerie de trop longues semaines ou encore balader le Barça avec son agent dans des négociations à rebondissements. Mais le Français a su mettre un peu d'eau dans son vin pour prolonger l'aventure avec le club catalan. Le feuilleton chronophage de l'été a enfin pris fin et cette fois-ci, c'est certain : le meilleur reste à venir.

Sans sourciller, le directeur général du Barça Mateu Alemany monte au créneau le 20 janvier dernier et clarifie la position du club catalan dans le dossier de la prolongation d'Ousmane Dembélé. Celui qu'il considèresera même absent du déplacement à Bilbao pour la Coupe du Roi le week-end suivant. À quelques jours de la fin du mercato hivernal, tout laissait donc croire que le feu follet français quitterait le nid cette saison. L'été a laissé place à une autre réalité : Dembélé a prolongé son bail jusqu'en 2024 avec le Barça après une fin d'exercice séduisante. Et quand le garnement met tout le monde d'accord en six mois, jusqu'à accepter de baisser son salaire, tous les feux ne peuvent que passer au vert.

2̵0̵2̵2̵ 2024???, ??́! pic.twitter.com/jWrmMmBoZh

Braquage à l'espagnol

— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 14, 2022Sur le papier, Ousmane Dembélé aurait accepté de renouveler l'aventure avec l'écurie catalane pour le même salaire. Soit près de dix millions d'euros par an. Une affaire pour le Barça au regard des potentielles nombreuses sollicitations d'autres clubs et la situation contractuelle du joueur, sans aucun doute en position de force pour négocier. Mais dans le fond, l'opération est encore plus belle. Toujours dans l'optique d'assainir une grille salariale déroutante, les dirigeantsauraient convaincu le champion du monde de devoir faire avec de nombreuses variables. Ainsi, Dembélé devra cocher toutes les cases chaque mois s'il souhaite toucher l'intégralité de ses indemnités. Au regard du passif de l'ancien Rennais, il ne serait pas étonnant que le FC Barcelone ait tiré les ficelles de l'assiduité, ou encore des blessures, en