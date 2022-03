Ousmane Coulibaly : " Sans James Rodríguez, je ne serais peut-être plus en vie "

Le 8 janvier, Ousmane Coulibaly s'effondrait en plein match face à Al Rayyan au Qatar. Deux mois après son arrêt cardiaque, le latéral droit passé par le Stade brestois et aujourd'hui à Al Wakrah revient sur son black-out, le geste salvateur de James Rodríguez, la comparaison avec Christian Eriksen, mais aussi son envie de revenir sur les terrains et l'importance de l'apprentissage des premiers secours.

" Mes coéquipiers m'ont raconté que j'étais KO, que je leur avais dit que je me sentais fatigué, que j'avais mal à la tête... Mais moi, je ne me souviens plus de rien. "

Ça va très bien. Mon accident a eu lieu il y a deux mois, j'ai bien repris et je me sens bien physiquement et mentalement. Ma famille est venue me voir cette semaine, et ça m'a donné de la force. Je suis resté au Qatar pour me soigner, parce qu'ici, on est bien entouré. Je suis suivi par Aspetar, qui est un grand centre de rééducation réputé dans le monde. Des médecins anglais et américains se sont occupés de mon cas, ça m'a rassuré.Ça a accéléré il y a une semaine. Il ne fallait vraiment rien faire pendant deux mois, je ne faisais que me reposer et prendre des médicaments. La semaine passée, j'ai fait un test d'efforts, qui s'est très bien passé. Récemment, j'ai fait un gros examen, une sorte d'opération. Ils ont rentré quelque chose dans mon artère qui est monté jusqu'au cœur pour faire travailler le cœur : les battements, comment il tient, s'il est solide... C'était un très gros test pour savoir si je devais avoir un pacemaker. Tout s'est bien passé, et je ne vais peut-être pas en avoir besoin. Je vais pouvoir commencer la rééducation cardiaque prochainement.Je ne me souviens de rien... Un jour avant le match, et un jour après, je n'ai plus aucun souvenir. J'ai dû aller à la pêche aux infos auprès de mes coéquipiers pour savoir comment j'étais avant le match. Ils m'ont raconté que j'étais KO, que je leur avais dit que je me sentais fatigué, que j'avais mal à la tête... Mais moi, je ne me souviens plus de rien. Ça m'arrive souvent d'avoir mal au crâne avant les matchs, peut-être que c'est à cause du stress, mais là j'avais des suées. Avant les matchs, je prends souvent de l'aspirine et on m'a dit que, ça aussi, ça a pu me sauver.