Ouparine Djoco : " Mandanda m'a vraiment fait accrocher à ce poste de gardien "

De latéral gauche au FC Fleury dans son adolescence à gardien titulaire de Clermont en Ligue 1, Ouparine Djoco est loin d'avoir un parcours linéaire. Le héros auvergnat du Vélodrome, encore excellent face à l'OM dimanche soir, avait même entamé la saison comme doublure avant de s'imposer comme le numéro un dans les buts du promu. Entretien avec un garçon de 23 ans qui vit un rêve éveillé.

" Quand j'étais jeune, j'entendais beaucoup de gens me parler du Vélodrome, c'est vraiment particulier. L'atmosphère, le public qui pousse tout au long du match... Au niveau sonore, ça résonne dans la tête. "

Ça retombe vite, on revient vite à la réalité. Quand j'étais jeune, j'entendais beaucoup de gens me parler du Vélodrome. Je n'ai pas visité tous les stades de France, mais celui-là est vraiment particulier. L'atmosphère, le public qui pousse tout au long du match... Au niveau sonore, ça résonne dans la tête. Je me sentais plutôt bien dans le match. L'objectif, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice.Face à d'autres adversaires, on essaie d'imposer notre jeu mais face à une grosse adversité comme l'OM, c'est forcément plus compliqué. Là, l'objectif était surtout d'essayer de les empêcher de relancer assez court et s'ils arrivaient au milieu de terrain, d'être performants à la récupération. Et forcément, être cliniques devant. Ce n'était pas notre idée de reculer mais ils avaient beaucoup de maîtrise. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas pu avoir la même maîtrise qu'eux, mais à l'extérieur le but c'était vraiment d'exploiter chaque ballon à fond.C'est la plus grosse performance, parce que c'était à Marseille, devant son public, dans cette atmosphère. Sur le papier, c'est au-dessus de Nice ou Rennes. C'est une bonne chose pour nous, de savoir qu'on est capables de faire de bonnes prestations contre de grosses équipes.Ce sont des ballons qui viennent dans ma zone, mais je pense que le plus difficile, c'est la frappe de Payet. Au début je ne vois pas trop le ballon. Je fais un pas sur ma gauche et j'ai la chance que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com