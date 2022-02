Oumar Solet : "On va essayer de bouger le Bayern"

Parti de l'OL à 20 ans avec une blessure des ligaments croisés à gérer, Oumar Solet n'est pas du genre à baisser les bras. Titulaire dans l'axe de la défense du FC Red Bull Salzbourg depuis le début de la saison, le natif de Melun se prépare à affronter le Bayern en huitièmes de finale de Ligue des champions. Entretien avec un ambitieux qui manie déjà bien la langue de Goethe.

Salzbourg Bayern 16/02/22 - 21H UEFA Ligue des champions Diffusion sur

C'est sûr, d'autant qu'à Salzbourg, c'est la première fois que le club se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Forcément, ça me rend fier de faire partie de cette équipe, qui plus est à mon jeune âge. C'est vrai que l'on a longtemps été premiers du groupe en phase de poules, mais finir deuxièmesn'était pas une déception. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue ce genre de match. Jouer un huitième de finale à 22 ans, c'est bien, mais j'ai beaucoup d'ambition. J'ai envie qu'on aille plus loin, dès cette année, et ça passe par faire deux gros matchs face au Bayern.Franchement, je ne vais pas mentir : oui, le Bayern a une très grande équipe et la stat est incroyable. Mais là, on est en huitièmes de finale de Ligue des champions. Les deux équipes aspirent à gagner. Au bout, il y a un chemin de non-retour : il faut saisir notre chance et se donner à fond. On va essayer de bouger le Bayern.