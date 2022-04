Oumar Gonzalez, le roc de l'AC Ajaccio

Avant de recevoir Le Havre, ce samedi (19h), l'AC Ajaccio reste accroché à sa deuxième place grâce à son arrière-garde, de loin la meilleure de Ligue 2 (17 buts encaissés en 35 matchs). Les Corses ont érigé la défense de leur territoire en art, et Oumar Gonzalez en est le porte-étendard. Le Camerounais au physique imposant réalise une saison XXL et tape sur les nerfs des attaquants qu'il croise sur sa route. Portrait d'un amoureux des duels rugueux, qui a Giorgio Chiellini comme modèle.

AC Ajaccio Le Havre 30/04/2022 à 19h Ligue 2 Diffusion sur

Pour voir des records tomber en cette fin de saison, pas besoin de chercher bien loin : c'est la Ligue 2 qu'il faut regarder. On peut évidemment parler de Toulouse, assuré de monter depuis lundi dernier , qui a d'ores et déjà pulvérisé le plus haut total de buts marqués depuis l'instauration de la poule unique (80 à trois journées de la fin, contre 75 pour Nîmes il y a quatre ans) et dont le maître à jouer, Branco van den Boomen, peut établir une nouvelle marque historique en ce qui concerne le nombre de passes décisives (20 pour le moment, soit autant que Zinedine Ferhat en 2017-2018). Dans un tout autre registre, l'AC Ajaccio a, lui aussi, un record fou dans le viseur. Avec seulement 17 buts encaissés - et 22 clean sheets ! - depuis le début de l'exercice, le club corse a de réelles chances de faire mieux que Metz (2006-2007) et le Paris FC (2018-2019), qui avaient alors concédé 22 pions. Une solidité défensive à toute épreuve, voilà l'atout majeur des hommes d'Olivier Pantaloni, qui occupent la très enviable deuxième place du classement avant de recevoir Le Havre ce samedi (19h), pour une affiche qui s'annonce encore une fois électrique. Et si… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com