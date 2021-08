Oui, Maxwel Cornet manquera à l'OL

Officiellement transféré à Burnley ce dimanche, Maxwel Cornet quitte l'Olympique lyonnais six ans et demi après son arrivée sur les bords du Rhône. Une collaboration qui aura attisé le feu de manière aussi positive que négative, de ses coups d'éclats contre Manchester City à la cible systématiquement collée par une frange des supporters de l'OL dans son dos. Injuste, tant l'Ivoirien aura agi comme un brave soldat mouillant le maillot des Gones jusqu'au bout.

L'Olympique lyonnais informe du transfert de son international ivoirien, Maxwel Cornet, au club anglais de Burnley pour un montant de 15 millions d'euros dont 15% seront reversés au FC Metz dans le cadre de la plus-value réalisée par l'OL sur cette opération.https://t.co/euHijKxvvv -- Olympique lyonnais (@OL) August 29, 2021

Cornet dans l'histoire de l'OL

L'histoire aura donc pris fin ce 29 août 2021. Moins de 48 heures après le premier succès de l'Olympique lyonnais en Ligue 1 cette saison, sur la pelouse de Nantes, le club de Jean-Michel Aulas a officialisé le départ de Maxwel Cornet. Direction l'Angleterre et Burnley pour le joueur de 24 ans qui va donc découvrir la Premier League, contre une indemnité de transfert de 15 millions d'euros dont 15% reviendront au FC Metz, son club formateur. Une belle plus-value pour un joueur acheté seulement 400 000€ aux Grenats en janvier 2015. Mais bien plus qu'un simple mouvement destiné à renflouer les caisses de l'OL au sein du premier mercato lyonnais de l'ère Peter Bosz, la fin de la collaboration entre l'Ivoirien et le quatrième du dernier exercice en Ligue 1 marque une rupture à plus d'un titre pour un club qui perd l'un de ses joueurs les plus fidèles de la dernière décennie.Six ans et demi. Entre son arrivée en provenance du FC Metz, à tout juste dix-huit balais, et son envol ce dimanche pour gonfler l'effectif des, Cornet aura passé six ans et demi sous les couleurs des Gones. À son actif ? 252 matchs - qui lui permettent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com