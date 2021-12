Oui, l'OM et Sampaoli sont devenus froids et pragmatiques

Ce mercredi, à la Beaujoire, l'Olympique de Marseille n'a encaissé aucun but. Et il n'en a marqué qu'un seul. En clair, il a pris trois points, de la manière la moins spectaculaire possible : et c'est la troisième fois que l'OM fait le coup sur les quatre derniers matchs de championnat. Il faut se rendre à l'évidence, le dauphin de Ligue 1 est devenu glaçant de pragmatisme. Et délaisse, peu à peu, sa réputation d'équipe électrisante.

L'OM imprenable, la grosse cote

Jorge Sampaoli était aux anges en conférence de presse, ce mercredi soir, après la victoire étriquée de son Olympique de Marseille devant Nantes, à la Beaujoire. Et pourtant, alors même que les Canaris étaient réduits à dix dès la demi-heure de jeu après l'expulsion de Nicolas Pallois, les Marseillais n'ont inscrit qu'un seul but. C'est Gerson qui s'en est chargé, d'une délicieuse volée en pivot du pied gauche sur un centre de Dimitri Payet. Cette rencontre, l'OM l'a maîtrisée, de bout en bout ou presque ; le retour dans le match des Nantais n'a quasiment jamais été une option. Mais il est tout de même surprenant d'entendre le coach argentin saluer avec autant d'enthousiasme la prestation de ses joueurs, qui l'ont emporté par la plus petite des marges contre un adversaire de la deuxième partie de tableau. L'important, semble-t-il, ce n'est plus de partir quoi qu'il en coûte à l'abordage avec ce que cela demande de courage et de romantisme ; l'important, maintenant, c'est d'être solide.Et défensivement, les statistiques de l'OM en championnat ne sont rien d'autre qu'impressionnantes. Meilleure défense de Ligue 1 à égalité avec l'OGC Nice, moins d'un but encaissé par match en moyenne, deux buts encaissés sur les sept dernières rencontres, aucun depuis quatre matchs, huit clean sheets (soit autant que la saison dernière), on pourrait continuer encore longtemps avec des chiffres dans le genre. En revanche, l'OM est la douzième attaque. Bien malin celui qui aurait annoncé en septembre, après la première journée de championnat à Montpellier et son come-back spectaculaire, que le déséquilibre pencherait de ce côté-ci du terrain trois mois plus tard.Une évolution qui n'est cependant pas le fruit du hasard, et qui devient clairement visible sur le terrain. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com