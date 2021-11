Oui, Gauthier Hein doit remporter le Prix Puskás

Stupeur à Auxerre : ce lundi après-midi, le club icaunais est sorti de table avec un portable qui a dû vibrer très fort. Et pour cause : la FIFA a publié sa liste des dix prétendants au Prix Puskás du plus beau but de l'année, avec Gauthier Hein en deuxième position. Désormais, il faudra tout faire pour que "Gotcho" accroche la breloque dans son armoire à trophées le 17 janvier prochain. Parce qu'il le mérite.

Vidéo

Une masterclass de Gotcho dans la Bombonera des Deux-Sèvres

2008 : année bénie pour Gauthier Hein qui souffle sa douzième bougie en remportant la Danone Nations Cup et le titre de champion de France de tennis de table, catégorie des moins de 1300 points. Une décennie plus tard, trois petits matchs disputés avec les pros du FC Metz lui permettent d'être sacré champion de Ligue 2, cuvée 2018-2019. Mais dans le Nord, à Valenciennes, que le blondinet de Thionville se révèle véritablement la saison suivante, barré par la concurrence chez les Grenats. Le prêt est suffisamment efficace (26 matchs disputés, un but marqué) pour taper dans l'œil de l'AJ Auxerre qui lui offre trois ans de contrat et une place de titulaire sur l'aile droite. Cette saison, Gauthier Hein facture deux buts et cinq passes décisives en seize apparitions. Son ratio est déjà meilleur que sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021 (33 matchs, quatre buts, trois assists) et pourtant, il y a fort à parier qu'il s'arrête un instant pour repenser avec tendresse à la soirée du samedi 10 avril dernier.Ce week-end-là, les Français tirent la gueule à cause du troisième confinement et les supporters de l'AJA tirent doublement la gueule