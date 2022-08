Oui, Florian Sotoca est le meilleur attaquant de Ligue 1

Leader du classement des buteurs après la première journée de Ligue 1, Florian Sotoca crève l'écran pour sa quatrième saison sous le maillot lensois. Grâce à son triplé contre le Stade brestois, le Narbonnais a offert la victoire aux Sang et Or. À 31 ans, le voilà prêt pour dynamiter n'importe quelle défense du championnat de France. Attention danger !

Parce qu'il a toujours charbonné

Parce qu'il est le plus complet

Dans la chaleur de l'Artois, Florian Sotoca a réussi à transformer Bollaert en un feu ardent. Sa victime ? Le Stade brestois 29. Comment ? Grâce à un coup du chapeau : une ouverture du score du pied droit, un but du break de la tête sur corner à la manière d'un Edinson Cavani, puis un délicieux lob extérieur pied droit pour permettre à son équipe de mener 3-0. Peu importe son penalty stoppé par Marco Bizot en première période, le Narbonnais n'a rien lâché pour s'offrir son tout premier triplé en Ligue 1 au moment de démarrer sa troisième saison dans l'élite française. De là à penser qu'il ne s'agit uniquement que d'un début ? Possible. Cadre lors du retour dans l'élite du RC Lens, où il avait notamment transformé un penalty décisif contre Orléans dans un stade vidé à cause de la pandémie de Covid-19, Sotoca est devenu de plus en plus influent dans le Pas-de-Calais depuis son arrivée en 2019. Déterminant lors de la prestigieuse victoire lensoise à Marseille la saison passée , FS7 a pu constater l'immensité du chemin parcouru depuis son passé de vendeur de chaussures. Quand on vient de tout en bas, on peut aller tout en haut, la preuve par trois.En football, le commun des mortels… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com