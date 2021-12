Oui, cet Ajax, c'est du sérieux

Alors que les champions des Pays-Bas ont écrasé leur groupe en Ligue des champions, ils ont montré des similitudes avec le parcours réalisé en 2019, ponctué par une demi-finale de C1. Pourtant quelques points diffèrent par rapport à la génération De Ligt et De Jong.

Une attaque de feu, une défense de fer

Erik ten Hag ne laisse rien au hasard. Même si son équipe est assurée de terminer première de son groupe, le technicien néerlandais décide quand même de conserver son équipe type, à l'exception de son capitaine Dušan Tadić, le seul à être autorisé à souffler un peu. Mais même sans l'un de ses maîtres à jouer, l'Ajax s'est montré implacable à la maison face au Sporting , l'autre qualifié de ce groupe (4-2). Une sixième victoire qui permet aux Néerlandais de boucler une première étape parfaite : cet Ajax version 2021 a déjà fait mieux qu'il y a deux ans, lorsque les Ajacides avaient gratté leur place dans le top 16 européen juste derrière l'indétrônable Bayern, avec trois victoires et trois nuls.C'est aussi la première fois de son histoire que le club termine la phase de poule avec un 6/6. D'accord, le groupe était plus ouvert (Beşiktaş, Sporting, Dortmund) qu'il y a deux ans (Benfica et l'AEK Athènes en plus du Bayern). Pourtant, l'équipe dirigée par Erik Ten Hag a changé. Seuls quatre titulaires réguliers font de la résistance (Blind, Mazraoui, Tadić, Neres) mais la jeunesse est toujours présente. Exit De Ligt, De Jong ou Van de Beek, place à Timber (20 piges) et Gravenberch (19), qui connaissent déjà le bonheur de la sélection. Malgré ce, la formule fonctionne, même si elle diffère légèrement du cru 2018-2019.Une chose n'a pas bougé : l'Ajax continue d'empiler les buts. Si les champions des Pays-Bas avaient scoré 11 fois lors de la phase de groupe il y a deux ans, ils ont fait grimper le curseur jusqu'à 20 cette année, dont 10 pour le seul Sébastien Haller . Avant le match du Bayern ce mercredi, les Néerlandais possèdent la meilleure attaque de la compétition, juste devant les Allemands (19) et Manchester City (18). Les chiffres sont (un peu) moins impressionnants en championnat, puisque l'équipe tourne à une moyenne de 3,2 buts par match, contre 3,5 en 2019. Cela n'en reste pas moins glaçant, même si la meilleure attaque de la compétition bataille dur en championnat (36 points, une seule défaite face à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com