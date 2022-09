Oui au retour des dribbleurs otaries !

Entre Rodrygo, Arthur Gomes, David Neres et Kvaratskhelia, ces derniers jours de football ont remis les dribbleurs fous, capables d'exploits techniques individuels, au centre de la scène. Et franchement, ça fait sacrément du bien de voir ce genre de buts ailleurs que sur FIFA. Même si ce n'est pas toujours sympa pour "les pères de famille".

Petit pont d'Avignon, on y danse on y danse

ne sort que dans deux semaines, et pourtant, il est déjà possible de voir certains extraits du jeu à la télévision. Comment ? En se mettant lesdu dernier match du Real Madrid face à Majorque (4-1) ou ceux de Sporting-Tottenham (2-0) , disputé mardi soir. Quel rapport avec le futur opus à succès d'EA Sports ? C'est simple : lors de ces deux matchs, des buts que l'on ne voit d'habitude que suront été marqués. À savoir, un joueur qui prend la balle, qui dribble toute la défense adverse à l'aide de crochets (le fameux " carré-croix " pour les nostalgiques de), roulettes et petits ponts, puis qui finit l'action ou qui, grand seigneur, offre le but sur un plateau à un coéquipier. Ce genre de but qui, dans le monde virtuel de FIFA, peut fairen'importe quel joueur, surtout s'il est marqué sur un coup d'envoi, mais qui, dans le monde réel, fait se lever les foules. Et qu'on se le dise : cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu tant de joueurs tenter (et surtout réussir) de tels exploits individuels. Et ça fait vraiment plaisir.Le festival des dribbleurs a commencé dimanche après-midi, à Santiago-Bernabéu. À la 71minute, alors que le score est de 1-1 entre le Real et Majorque, Rodrygo part plein axe, élimine en vitesse tout le milieu adverse et sert Vinicius, qui conclut d'un joli piqué extérieur. C'est soyeux, mais ce n'est que l'avant le plat de résistance servi à la 88minute. Rodrygo, encore, part pratiquement du milieu de terrain côté droit, pénètre dans la surface et dépose trois défenseurs avec un enchaînement de feintes et de crochets ultra-rapides, avant de marquer d'une frappe croisée. Tout simplement délicieux, unecomme dirait le commentateur espagnol.

Mais quel but magnifique de @RodrygoGoes !??