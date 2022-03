Où placer Karim Benzema dans l'histoire du foot français ?

Lundi soir, en inscrivant un doublé à Majorque avec le Real Madrid (0-3), Karim Benzema est devenu le meilleur buteur français de l'histoire avec 413 buts. Deux de plus que Thierry Henry, son rival pour la troisième place d'un podium tricolore toujours dominé par Platini et Zidane.

Maudite sextape

Jusqu'à aujourd'hui, le foot français n'a connu que deux cracks mondiaux absolus et reconnus comme tels : Michel Platini et Zinedine Zidane. Le Platoche 1983-1985, avec ses trois Ballons d'Or d'affilée en Serie A ainsi que son Euro 1984 stratosphérique, et le Zinedine 1998-2002 (plus la symphonie inachevée du Mondial 2006) rappellent que, pendant une longue période continue, tous deux ont dominé leur sport. Et la concurrence prestigieuse qu'ils ont surclassée rehausse définitivement leur stature. Voilà pour la hiérarchie officielle. Mais heureusement, il existe 50 autres nuances de bleu qui anoblissent également les Fontaine, Papin, Mbappé, Henry... et Benzema !Car c'est évidemment de grands attaquants français dont on va parler. En précisant bien, d'abord, que Karim Benzema est encore actif et que tout peut arriver par la suite qui le fasse déchoir ou s'élever encore plus haut dans la hiérarchie du foot tricolore. Et puis rappelons que dans neuf mois, Kylian Mbappé peut remporter sa deuxième étoile au Qatar, devenant de fait le plus "grand footballeur français" de tous les temps. Parce que gagner des coupes du monde, ça compte par-dessus tout. Surtout si on s'y distingue... Évacuons avec respect notre Justo Fontaine national et son fabuleux record de 13 buts au Mondial 1958 mais trop estampillé "foot d'avant", avec ses scores fleuves et ses cinq attaquants alignés devant. Idem pour notre JPP adoré, sans doute notre meilleur pur numéro 9 et Ballon d'Or avec l'OM, mais qui ne s'est pas imposé à l'étranger (Milan AC et Bayern) et qui n'a pas porté les Bleus vers les sommets. Et on en arrive à nos deux monstres, Thierry Henry et Karim Benzema ! Question palmarès, Titi écrase forcément Benz en équipe de France avec, en Coupe du monde une victoire en 98 et une finale en 2006, ainsi qu'un Euro en 2000. Lors de cette dernière compétition, le Gunner avait été époustouflant, tout comme son rendement au Mondial 2006 avait été conséquent, en plus de ses buts précieux en qualifs. Si Karim a bien été le leader d'attaque des Bleus à la Coupe du monde 2014, l'aventure s'est arrêtée en quart et les suites malheureuses