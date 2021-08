Où faire de la voile près de Paris?

: Il existe de nombreux points en Ile-de-France depuis lesquels les amateurs de voile peuvent voguer crédit photo : Shutterstock

Des Hauts-de-Seine aux Yvelines en passant par le Val-de-Marne, l'Île-de-France regorge de bases nautiques permettant aux navigateurs experts ou amateurs de faire de la voile. Des plans d'eaux de plusieurs hectares, dans de vastes cocons verts qui feraient presque oublier la ville en arrière-plan.

Un tour en voile dans les Yvelines

Direction l'île de loisirs de Saint-Quentin-Yvelines à Trappes pour sortir la grand-voile. La base nautique, près du rond-point Éric Tabarly est le lieu parfait pour goûter aux joies des sports nautiques en Île-de-France . Ce repaire de voileux est installé sur un plan d'eau de 120 hectares. C'est l'une des plus grandes zones franciliennes où pratiquer la voile, le catamaran ou encore le dériveur. Outre les cours d'initiation, il est possible de s'y entraîner pour parfaire sa technique. Les amateurs peuvent venir avec leur matériel où en louer sur place. Comptez entre 50 et 70 euros pour posséder durant 2h votre propre catamaran et entre 40 et 60 euros pour un dériveur. Un chèque de caution de 300 euros est demandé. Autre bon plan, toujours dans les Yvelines, la base nautique des Boucles de Seine dans les communes de Moisson et Mousseaux. Là encore, c'est sur quelque 120 hectares de plan d'eau que les amateurs de sports nautiques pourront mettre en pratique leur savoir-faire.

Les Hauts-de-Seine, une terre d'eau

Plus près de Paris, à Boulogne-Billancourt, les fans de voile peuvent s'exercer sur la Seine en passant par le club de voile des Hauts-de-Seine. Débutants et navigateurs confirmés sont acceptés et pourront découvrir le plaisir d'embarquer à bord d'un SB20 de 3 à 5 personnes. L'adhésion au club (10 euros) est toutefois obligatoire et comptez 65 euros pour valider votre inscription ainsi qu'une licence FFVoile (56 euros). Quelques kilomètres plus loin, dans la ville de Sèvre, le Parc nautique départemental de l'île Monsieur est un autre bon spot. La base nautique François Kosciusko-Morizet permet de s'initier à la voile et durant l'été, jusqu'au 29 juillet, l'opération «Nautique Hauts-de-Seine» propose des cours gratuits de voile et autres sports sur l'eau au sein de la base. Les réservations se font en ligne et l'on peut naviguer du mercredi au dimanche, de 14h à 20h.

Naviguer dans le Val-de-Marne

Le Val-de-Marne n'est pas en reste avec deux bases de loisirs idéales pour les sports nautiques. Celle de Choisy-le-Roi, à seulement 10 minutes de Paris, dans le parc interdépartemental des sports. Il propose aux aficionados de la voile un bassin de 1600 mètres de long et 200 mètres de large dont ils pourront profiter après inscription à l'école de voile (entre 57 et 70 euros par an). Plus loin, à Créteil, les Franciliens et Franciliennes pourront naviguer du côté de la base de loisir locale, uniquement sur réservation. Un plan d'eau de 42 hectares, permet aux amoureux de voile et catamarans de s'entraîner avec la possibilité d'en louer un auprès de l'école de voile (entre 200 et 300 euros les 2h)

Combien coûte une voile sportive amateur?

S'offrir une voile pour naviguer sur les bords de Seine est un investissement. Toutefois, il est possible de dénicher quelques petits modèles sportifs pour moins de 5.000 euros. Les mini croiseurs de 4,83 mètres à 7,50 mètres peuvent se vendre à 2.500 euros comme le Pen Duick 600, imaginé par Éric Tabarly. Des petits tribords gonflables comme le 5S de 5,7 mètres, vendu chez Décathlon, coûtent environ 2.500 euros. Quant aux dériveurs, on peut se reporter au Maverick de 3,35 mètres pour 43 kilos dont le prix de vente est fixé à 3.390 euros.

