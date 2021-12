Où est passé le capitaine Juninho ?

Malgré la crise de résultats en Ligue 1 que traverse l'OL, Juninho reste bien discret. Deux ans après son intronisation, le directeur sportif du club rhodanien n'a toujours pas su insuffler une mentalité positive et conquérante à un groupe qu'il s'est attelé à façonner depuis son arrivée à la fin du mois de mai 2019.

L'envie d'avoir envie

SOS ! En Ligue 1, le bateau de l'OL coule et nous n'avons plus de nouvelles de son capitaine. Quand on parle de capitaine, ce n'est ni de Léo Dubois, ni de Peter Bosz, ni de Jean-Michel Aulas dont il est question. Mais bien du maître artificier maison, reconverti directeur sportif il y a deux ans maintenant, Juninho Pernambucano. Lyon est au plus mal, le bilan comptable du coach néerlandais n'est pas loin de celui de Sylvinho (c'est pour dire), et la défaite mercredi face à Reims n'a rien arrangé. Pourtant, le Brésilien n'a plus donné de signe de vie médiatique depuis son annonce lunaire sur RMC, il y a de ça deux semaines., lançait-il, à la surprise générale. C'est peu. Si ne pas pousser une gueulante à chaque fois qu'un micro se présente à vous ne signifie pas qu'il ne se passe rien en coulisses, cette absence médiatique est pesante pour un groupe qui doit activement passer la deuxième sous peine de prendre beaucoup de retard sur ses objectifs annuels.Face à Reims en milieu de semaine (1-2), les Rhodaniens se sont montrés apathiques et n'avaient visiblement pas envie de jouer comme Bosz le souhaitait, voire de jouer tout court. Ce n'est pas la première fois depuis cinq ans que les Lyonnais font face à un problème de motivation sur les matchs moins glamours. Mais d'ordinaire, une voix - souvent celle de Jean-Michel Aulas - s'élève au sein du club et dans la presse pour secouer le cocotier, foutre un coup de pied dans la fourmilière, toutes les maximes que l'on veut. Du côté du directeur sportif de l'OL, c'est silence radio. Ou presque. Après la claque reçue à Rennes (4-1), Juninho avait quand même déclaré :Il avait également insisté sur le fait que ses joueurs n'avaientLui qui, dès son retour entre