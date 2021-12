Où est passé Adama Traoré ?

Porté disparu balle au pied depuis bientôt deux ans, Adama Traoré est désormais plus célèbre pour s'enduire d'huile pour bébé que pour ses exploits sur un terrain. La faute à quelques pépins physiques, un esprit en doute et au départ d'un être cher.

Super NES

Ces mots, tirés de Pep Guardiola, ne sont pas destinés à Fabio Quartararo. Mais bien à Adama Traoré, l'homme qui lui a soudainement donné envie de boire de l'eau sur son banc le 27 décembre 2019. À lui tout seul ou presque, il avait renversé l'avance de deux buts de Manchester City pour faire triompher Wolverhampton à domicile. D'abord avec une frappe de loin imparable, puis en récupérant la balle dans les pieds de Benjamin Mendy à l'aide d'un coup de physique mémorable pour offrir un centre décisif sous les yeux du Français sur les fesses.En 90 minutes, il avait ainsi réussi trois passes clés, remporté treize de ses dix-huit duels et régalé avec dix dribbles réussis. Deux ans après, l'ailier supersonique qui avait réussi une saison à douze passes décisives est fantomatique. À côté de trois buts et autant de galettes au début 2021, il n'a pas encore été décisif une seule fois cette saison. Une absence remarquée, qu'il faut creuser pour comprendre.C'est qu'Adama Traoré fait partie de la caste de joueurs qui ont besoin d'un coach sur lequel s'épauler., lâchait-il par exemple au, au sujet de l'ancien entraîneur des. Sous sa houlette, l'ailier était en effet en plein kiff. Cajolé humainement au quotidien par un entraîneur marchant également à l'affect, il s'était greffé à son puzzle tactique. Avec lui, le jeu de transition ultra rapide du Portugais avait pris sens. Incontrôlable sur son côté droit, Traoré surprenait des défenses qui ne le connaissaient pas encore et faisait beaucoup de mal. Oui, mais voilà : au bout d'un an à déposer tout le monde sur trois appuis, les adversaires se sont ajustés. Et là où les très grands joueurs arrivent continuellement à créer le danger malgré la nasse adverse, lui s'est cogné la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com