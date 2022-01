Où en sont les gardiens africains ?

Longtemps considérés comme le point faible de bon nombre d'équipes africaines, les gardiens du continent sont en train de changer de dimension grâce à des portiers qui se sont imposés en Europe. Pourtant, ce n'était pas gagné.

Et si la CAN 2021 était celle des gardiens de but ? La performance monumentale mardi face à l'Algérie de Mohamed Kamara, le portier de la Sierra Leone, prouve que l'époque des boulettes en pagaille lors du tournoi est révolue. Surnommé "Fabiański" au pays et désigné homme du match après avoir réalisé sept arrêts sans prendre de but, chose qui n'avait plus été faite depuis Felipe Ovono en 2015, il a fondu en larmes au moment de recevoir son trophée. Aux côtés du joueur de 22 ans, formé en Sierra Leone et qui y évolue toujours avec le maillot du East End Lions FC, d'autres portiers redorent le blason des gardiens africains. André Onana, Édouard Mendy, Alfred Gomis, Yassine Bounou... Rarement la Coupe d'Afrique des nations a connu autant de portiers d'excellence sur une seule et même édition.

L'idole des jeunes

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 11, 2022Si le continent est largement reconnu pour tous les talents qu'il a donnés au football à quasiment tous les postes, le dernier rempart semblait être jusqu'à peu le talon d'Achille de l'Afrique, voire était carrément un sujet de moquerie., analyse Sébastien Migné, qui a longtemps suivi Claude Le Roy dans son itinéraire africain et qui, plus récemment, a été à la tête de sélections comme le Kenya, le Congo et la Guinée équatoriale."Les gardiens africains, ils sont un peu folkloriques", estime Alain Giresse, passé sur le banc du Mali, du Gabon, du Sénégal et de la Tunisie.