Où en est le football féminin français trois ans après le Mondial ?

La Coupe du monde 2019 devait être un tournant pour la France, un tremplin pour le foot féminin. Mais trois ans après, le bilan est plutôt mitigé, comme les coups de gueule répétés d'Ada Hegerberg ont pu le souligner. État des lieux.

Le casting : Yannick Chandioux : Entraîneur de l'équipe féminine de Montpellier.

Léa Le Garrec : Milieu de terrain du FC Fleury.

Fabrice Safanjon : Vice-président de l'UNFP et représentant de l'UNFP à la Commission du Football féminin de haut-niveau.

Hubert Artus : Auteur de Girl Power, 150 ans de football au féminin .

Y a-t-il eu un effet Coupe du monde 2019 ?

"Le foot féminin n'est pas assez pris au sérieux en France. On s'est fait rattraper par des championnats comme l'Angleterre ou l'Espagne, on a perdu notre avance." Léa Le Garrec

Non, il n'y a pas eu de grands changements. On s'attendait à ce que ça bouge, mais ça n'a pas continué après la Coupe du monde. Quand Ada Hegerberg dit qu'on est à la ramasse , je suis totalement d'accord. Le foot féminin n'est pas assez pris au sérieux en France. On s'est fait rattraper par des championnats comme l'Angleterre ou l'Espagne, on a perdu notre avance.Le résultat de l'équipe de France à cette Coupe du monde a rouillé la progression du football féminin. Aujourd'hui, il y a besoin d'un bon résultat, parce que le Mondial en France a très bien fonctionné : les audiences TV étaient très bonnes... Les instances ont fait ce qu'il fallait à un moment donné pour le développer au début des années 2010, on a vu une évolution très très forte et je pense aussi que c'est parce que le foot masculin n'a pas fonctionné en Afrique du Sud.Le Covid a bien évidemment été un grand coup d'arrêt mais on a avancé. La fédération avait pris comme ligne de conduite de travailler d'abord sur la masse, avec une forte augmentation du nombre de licenciées au sein des clubs. C'est un objectif qui est désormais atteint donc, maintenant, l'idée est de se consacrer au haut niveau, d'où la création d'une commission pour le football… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com