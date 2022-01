Où courir à Paris?

Découvrez notre sélection des meilleurs spots de la capitale pour faire votre jogging. crédit photo : Getty Images

Qui dit nouvelle année dit bonnes résolutions. En 2022, c’est décidé, on se met à la course! La motivation a beau être là, ce n’est pas forcément facile de se lancer dans une ville comme Paris, entre le trafic, les passants… Rassurez-vous, la capitale regorge de lieux adaptés aux petites comme aux grandes foulées. Découvrez notre sélection des meilleurs spots parisiens pour faire votre jogging.

5 endroits où courir au cœur de la capitale

Courir sans sortir de Paris , c’est possible! Direction le jardin des Plantes dans le 5e arrondissement pour un footing bucolique. Ce parc botanique d’une surface de 23,5 hectares vous permettra de faire des boucles d’environ 2 kilomètres.

Proche du cœur historique de la capitale, le jardin du Luxembourg vous offre lui aussi un cadre somptueux apprécié des runners. Si vous aimez courir tard le soir et que vous cherchez un endroit éclairé, rendez-vous au Champ-de-Mars . Vous pourrez réaliser une boucle de plus de 3 kilomètres sur un sol souple avec, en prime, une vue imprenable sur la tour Eiffel. Plus petit mais très charmant, le parc Monceau a une circonférence d’1 kilomètre. Pratique! En revanche, préférez les horaires décalés pour éviter la cohue.

Méconnue de nombreux Parisiens, la coulée verte est une promenade plantée de 4,5 kilomètres aménagée le long d’une ancienne voie ferrée. Elle relie Bastille à la porte de Vincennes en passant par le jardin Hector Malot, le parc de Reuilly et le square Charles Péguy, le tout à 7 mètres de hauteur. Idéal pour faire son jogging loin de l’agitation.

Footing au vert aux portes de Paris

Vous rêvez d’espace pour allonger vos foulées? Aux portes de Paris, le bois de Vincennes est un véritable poumon vert, loin du bruit et de la pollution. Vous pourrez y faire de longues boucles de 5 à 15 kilomètres. Très plat, il regorge de longues allées où il est facile de se repérer et compte deux agréables étendues d’eau, le lac Daumesnil et le lac des Minimes.

À l’opposé, le bois de Boulogne et ses 850 hectares sont le terrain d’entraînement rêvé pour les coureurs de l’Ouest parisien: allées cavalières, chemins de terre, faux-plats, cascades, lacs de 2,6 et 1,1 kilomètres de circonférence. De quoi sortir des sentiers battus.

Tout au sud, le parc Montsouris offre un cadre bucolique et un relief vallonné où courir en toute tranquillité. Vous pouvez pousser jusqu’à la Cité universitaire voisine et découvrir les curiosités architecturales de l’un des endroits les plus cosmopolites de la capitale.

Deux spots parisiens qui offrent du dénivelé

Vous souhaitez tester votre endurance? Vous êtes branché trail et la grimpette ne vous fait pas peur? Direction le parc des Buttes Chaumont , une ancienne carrière qui possède un relief très vallonné. La boucle consiste à monter tout en haut, au sud du parc, avant de redescendre vers la partie basse située au nord. L’effort vaut le coup d’œil: le sommet des Buttes possède une très belle vue sur Paris.

À mi-chemin entre les Buttes-Chaumont et le Père-Lachaise, le jardin de Belleville offre lui aussi un très beau panorama sur la capitale, en plus de comporter de nombreux escaliers et allées en pente. Parfait pour travailler le cardio!

Berges de Seine, canal de l’Ourcq: courir au bord de l’eau

Grâce à l’aménagement piéton des voies sur berges, il est désormais possible de courir sur les quais de Seine sans se préoccuper des voitures. Le parcours s’étend sur une longueur totale de 7 kilomètres, du pont de l’Alma au pont Royal sur la rive gauche, et du pont Neuf au pont de Sully sur la rive droite. La section la plus prisée est celle qui va du musée d’Orsay à la tour Eiffel (2,5 kilomètres environ). Outre la vue sur les édifices et le charme de la Seine, vous profiterez du parcours sportif composé de 6 ensembles d’agrès installés sur les berges.

Au nord de la capitale, le canal de l’Ourcq offre un environnement agréable pour les joggers. En partant de Stalingrad, vous pouvez vous rendre jusqu’à la Villette, voire pousser jusqu’à Pantin pour les plus courageux. Choisissez toutefois votre heure car, aux beaux jours, l’endroit est prisé des coureurs, mais également des amateurs de pique-nique et de pétanque.

À lire aussi:

Comment aménager une salle de sport chez soi?

Running Care, l’application e-santé dédiée aux coureurs