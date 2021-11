Oswaldo Vizcarrondo : "Mon objectif est de diriger la sélection vénézuélienne"

On avait laissé le défenseur central, international vénézuélien auteur d'un joli passage au FC Nantes (2013-2017), sur une expérience décevante à l'ESTAC. Après avoir raccroché les crampons, "El Patron" a commencé sa nouvelle carrière d'entraîneur en tant qu'adjoint d'Eddy Capron sur le banc de l'AS Sautron (R1), en périphérie nantaise. Entretien, dans un français presque impeccable, avec un mâle alpha qui a aujourd'hui dit adieu à sa fidèle crinière.

Non, je suis venu ici pour m'entretenir et ensuite pour revenir sur le terrain, mais en tant qu'entraîneur. J'ai fait la demande à Eddy, qui a accepté, c'était prévu comme ça depuis le départ. Je n'ai pas trouvé de bonnes propositions, j'en ai eu quelques-unes en Amérique du Sud, mais je voulais rester en France, en Europe. C'est pour ça que j'ai décidé de m'arrêter et de me concentrer sur ma volonté de devenir entraîneur. À ce moment-là, Sautron était en R1, et une fois que j'ai tourné la page, c'était fini.Il y a beaucoup de problèmes là-bas au niveau des salaires, des conditions d'entraînement. J'étais âgé, et vu les conditions, j'ai préféré rester ici. J'ai acheté une maison ici à Sautron quand je jouais à Nantes, mes trois filles y sont nées, et c'est le meilleur avenir que je pouvais leur donner en restant ici. On est devenus français, aussi. On était heureux ici, la situation au Venezuela s'est compliquée, ça fait longtemps qu'elle l'est. On a plutôt pensé à l'avenir de nos filles. Je suis content d'être à Sautron, même si je suis bénévole. Je suis dans une période de transition, je dois