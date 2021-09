Osimhen sauve le Napoli, Fenerbahçe scalpe Francfort

Il fallait le voir pour le croire : les clubs français terminent cette semaine européenne invaincus. Mais bien d'autres choses se sont passées au cours de cette soirée, à l'image du choc entre Leicester et le Napoli, soldé par un score de parité après (2-2). Mesut Özil, Mario Götze et Alexander Isak ont tous marqué, mais aucune de leur équipe n'a gagné.

Mesut Özil apparut, et la lumière fut. Présent sur une pelouse allemande pour la première fois depuis mars 2018, le champion du monde a montré le chemin à Fenerbahçe, opposé à un Eintracht Francfort en petite forme. Le numéro 10 a trouvé la faille en renard des surfaces, inscrivant son premier but européen depuis une sombre rencontre de septembre 2018 entre Arsenal et le Vorskla Poltava. Insuffisant pour prendre les trois points, mais assez pour en ramener un. Les Stambouliotes pensaient pourtant rafler la mise à la 90+2 grâce à Mërgim Berisha, attentif après l'arrêt de Kevin Trapp sur le penalty de Dimitrios Pelkas. Sauf que l'arbitre a dit que nenni.Les héros du Mondial 2014 étaient décidément en verve puisque Mario Götze a lui aussi brillé en scorant puis en offrant une merveille de passe décisive à Cody Gakpo. Leader de l'Eredivisie, le PSV doit également se contenter d'un nul face à la Real Sociedad d'Adnan Januzaj et Alexander Isak. Pas si mal après avoir été mené. Bien inspirés furent ceux qui avaient misé sur les scores de parité puisque le Sparta Prague, quart-de-finaliste de la dernière édition, a été accroché à Brøndby (0-0).Invaincu toutes compétitions confondues depuis le mois d'avril, Naples a réussi à préserver in extremis sa série d'invincibilité. En manque criant de réalisme, les troupes de Luciano Spalletti ont été punies. Ayoze Pérez a donné la première gifle en ouvrant son compteur en Coupe d'Europe, Harvey Barnes a envoyé la deuxième en mettant Kévin Malcuit à l'amende. Victor Osimhen a alors endossé son costume de sauveur pour claquer un doublé et arracher un nul (2-2), privant lesde la tête du groupe C.Pour trouver un succès, c'est vers la Grèce qu'il fallait se tourner. Bousculé par le Royal Antwerp, l'Olympiakos s'en est remis à son latéral moldave Oleg Reabciuk pour éviter la sortie de route (2-1). L'inévitable Youssef El-Arabi avait auparavant frappé, buteur pendant que Mathieu Valbuena (entré à la 76) et Rony Lopes (resté sur le banc) étaient spectateurs.