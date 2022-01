Óscar Trejo : " Étienne Didot m'a beaucoup aidé "

Grand artisan de la remontée en Liga d'un Rayo Vallecano dont il est le capitaine, l'ancien Toulousain Óscar Trejo est actuellement sur un petit nuage. Meilleur passeur de Liga avec neuf offrandes, soit deux de plus que Karim Benzema, l'Argentin espère désormais guider les siens jusqu'en Coupe d'Europe en fin de saison. Sans oublier que de ce côté des Pyrénées, il est surtout connu pour ses sucreries offertes sous le maillot du TFC, le maintien fou arraché en 2016 et son éternel sourire.

" Quand tu recrutes Radamel Falcao, ça montre que tu as envie de faire de belles choses. Pour moi il est unique, n'importe quel ballon qui lui arrive est synonyme de danger. "

Je suis très heureux de ce qui est en train de se passer avec cette équipe. D'abord remonter en Liga, puis être dans cette position est quelque chose de très important pour nous. Ça change beaucoup de choses de pouvoir évoluer dans ce championnat, l'un des meilleurs du monde, où n'importe quel joueur a envie de jouer. Ensuite, finir meilleur passeur est un très bel objectif, même si j'espère surtout que l'équipe pourra se battre pour de belles choses.Totalement, oui. J'essaie toujours de chercher comment servir mes coéquipiers dans la meilleure disposition. C'est ce qui me rend heureux sur le terrain, surtout quand il y a une passe qui amène un but. Je suis content pour tout le club, la ville. Aujourd'hui le football est fait de beaucoup de statistiques et de chiffres, où il faudrait toujours faire les choses de manière parfaite, mais c'est impossible.Je dirais juste derrière l'attaquant pour pouvoir participer le plus possible aux offensives. Je me définirais comme un joueur créatif, qui aime être toujours connecté avec les autres joueurs, trouver la bonne passe.C'est super de pouvoir s'entraîner au quotidien à côté d'un joueur comme lui. Quand tu recrutes Radamel Falcao, ça montre que tu as envie de faire de belles