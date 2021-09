Óscar García : "Cruyff a fait de moi ce que je suis aujourd'hui"

Jusqu'à l'été dernier, un vin blanc mousseux et la cathédrale étaient les deux seules bonnes raisons d'aller passer du temps à Reims. Il y en a désormais une autre : parler de football avec Óscar García. Débarqué dans la cité des Sacres au mois de juin, l'ancien milieu offensif du Barça et accessoirement coéquipier de Ronaldo, Romário et Figo, espère redonner vie au football champagne. Entretien fleuve avec un homme qui le dit haut et fort : non, le cruyffisme n'est pas mort.

"J'aime le fait de me dire qu'un garçon est devenu professionnel ou a atteint un certain niveau grâce à moi. De tous les clubs que j'ai eu l'occasion d'entraîner, le projet du Stade de Reims est celui qui ressemble le plus à ce j'ai connu à Salzbourg."

Le projet de jeu souhaité se met petit à petit en place. On se laisse le temps d'explorer les différentes pistes tactiques qui s'offrent à nous. J'ai été un peu déçu par les matchs nuls face à Montpellier et Metz. Nous aurions dû nous imposer, car nous étions largement supérieurs. Je suis donc très satisfait du succès obtenu à Rennes. Il a enfin validé le travail effectué par les joueurs, qui assimilent doucement mes idées.. La maison Stade de Reims sera prête quand, alors ?Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avant tout créer une base. Quand tu construis une maison, il faut d'abord t'assurer que les murs tiennent et que le vent n'entrera pas. En football c'est pareil. Cela implique l'ensemble du club et pas seulement l'équipe et le staff. Quand l'administration fait bien son travail, l'entraîneur est satisfait, puis les joueurs lui rendent sur le terrain. Tout est une question de communication, et ce processus peut et doit prendre un certain temps. Pour le Stade de Reims, il faudra également du temps. Les dirigeants savent que je privilégie un jeu offensif et me font confiance. Mais je ne viens pas ici uniquement pour amuser la galerie, je veux donner des résultats sur le long terme. Nous commençons déjà à montrer de belles choses, mais je dois encore apprendre à connaître mes joueurs,