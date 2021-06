Ophélie Meunier : "Lucas Hernandez est très en phase avec son histoire"

Dimanche soir, Zone interdite diffuse un film documentaire d'une heure et demie consacrée à l'équipe de France. Plus précisément, Ophélie Meunier et Benoît Pensivy sont partis à la rencontre d'Hugo Lloris, Olivier Giroud, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Les quatre champions du monde se livrent sur leur parcours et leur vie en dehors des terrains. La journaliste de M6 revient sur les coulisses et les ambitions du projet sur lequel elle a planché pendant plusieurs mois.



Déjà, j'ai un intérêt de cœur pour commencer. J'ai une véritable appétence pour le football, un sport que j'aime et que je suis. Ensuite, on avait envie depuis plusieurs années àde faire quelque chose autour des Bleus. Les joueurs de l'équipe de France ont des raisons d'être sportives, mais aussi sociétales. Ça a sa place dans. Troisième raison : l'Euro. Ça fait beaucoup de raisons pour au moins essayer de faire quelque chose !est un magazine qui raconte des aventures humaines, qui raconte comment les hommes et les femmes vivent des aventures d'un point de vue personnel. Là, on a tous l'impression de connaître les Bleus, mais est-ce qu'on connaît vraiment leur parcours, leurs doutes, leurs moments de joie ? On les imagine, mais on ne les connaît pas. Et là, pendant une heure et demie, ils en parlent de façon très ouverte, avec de l'émotion, du rire, de la transparence et une maturité assez bluffante. On voulait poser un œil humain sur la carrière de ces joueurs-là. Le casting s'est fait assez vite. Ces joueurs avaient, en plus de leur talent sportif, des parcours incroyables qui les ont amenés à devenir des champions. On savait qu'on allait raconter des histoires de vie assez dingues.C'est celle qui va ressortir, parce qu'elle est complètement incroyable. Franchement, Lucas a été bluffant. Il est très en phase avec son histoire de vie. Il a une maturité par rapport à ça encore plus forte depuis qu'il est papa de son petit Martin. Avant d'allumer la caméra Lire la suite de l'article sur SoFoot.com