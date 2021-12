On vous spoile le programme TV pour mieux profiter de Valence-Espanyol

Vous aviez vraiment envisagé de rater la dernière rencontre télévisée de l'année 2021 ? Deux équipes du top 11 ont rendez-vous à 16h15, juste avant d'entamer les toasts. D'un côté, Valence, qui a déjà accroché l'Atlético et le Rayo dans son antre de Mestalla. De l'autre, l'Espanyol, déjà tombeur du Real Madrid et de la Real Sociedad. Pour vous éviter la tentation de zapper en attendant de réveillonner, voilà ce qui se passera en même temps sur votre petit écran.

Valence Espanyol 31/12/2021 à 16h15 LaLiga Diffusion sur

TF1 : Man of Steel

France 2 : Affaire conclue,…

Après avoir découvert ses origines, Clark Kent utilise ses pouvoirs pour sauver la Terre des griffes de Zod. Vous connaissez l'histoire, un beau gosse aux pectoraux saillants et aux cheveux gominés s'oppose au méchant pour les beaux yeux de la planète bleue (et de Lois Lane). La seule présence au casting d'Amy Adams, Russell Crowe et Kevin Costner titillera peut-être votre curiosité, alors si vous tenez absolument à voir ça, allez sur Netflix. Vous éviterez les cinq pages de pub qui cassent autant le film que les pieds. Presque aussi énervant que leentre les hymnes et le coup d'envoi.