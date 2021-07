On ne s'enflammerait pas un peu trop avec Jack Grealish ?

Alors que l'Angleterre s'est qualifiée pour la première finale d'un Euro de son histoire, un joueur en particulier attire tous les regards des supporters : Jack Grealish. Pourtant, il serait temps de redescendre sur terre tant le meneur de jeu d'Aston Villa a brillé avec parcimonie depuis le début du tournoi. Bah ouais : avoir une belle gueule et un style bien à soi ne justifie pas tout.

Jack l'invisible

Didier Deschamps ? Non, Gareth FromTheFields !

Les Anglais ont choisi : leur icône depuis le début de l'Euro 2020 se nomme Jack Grealish. Et peu importe si l'apport du meneur de jeu d'Aston Villa sur le terrain depuis le début de la compétition laisse à désirer. Il n'y a qu'à entendre la clameur qui s'est emparée de Wembley au moment où l'heureux élu a quitté le banc de touche pour venir remplacer Bukayo Saka à une grosse vingtaine de minutes du terme face au Danemark, mercredi soir. Il faut dire que le public britannique s'est même emparé de la chanson des fans d'Aston Villa en son honneur, "", qui ne demande qu'à devenir le tube de l'été. Du moins de l'autre côté de la Manche. Dommage : le bonhomme a été le premier sacrifié par Gareth Southgate à peine 36 minutes de jeu plus tard pour bétonner. Coup dur pour le chouchou du peuple.On ne va pourtant pas se mentir, Jack n'a pas vraiment trouvé la bonne graine pour transporter le public de Wembley vers les sommets après son entrée en jeu. Difficile d'ailleurs de lire l'engouement du public anglais pour un joueur certes peu commun, mais qui réalise un tournoi sans folie. Peut-être parce qu'il savait que les maillots à son nom étaient en rupture de stock (en tout cas pour certaines tailles) avant même le premier match contre la Croatie. Ou plus probablement parce que du haut de ses 25 ans, Grealish n'est pas (encore ?) au niveau des Sterling, Mount et consorts. Même le petit Bukayo Saka, bien moins plébiscité par la liesse populaire, est devant lui dans l'esprit de Southgate. Résultat, l'intéressé affiche deux passes décisives en quatre sorties, dont une seule titularisation. On a connu plus impressionnant commePourtant, il n'y a pas que dans les tribunes que l'on se pâme devant les prises de balle de l'Anglais. Même José Mourinho a succombé à son Lire la suite de l'article sur SoFoot.com