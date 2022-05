" On ne demande pas à Gueye de devenir gay, juste d'accepter la diversité "

D'après Le Parisien et RMC Sport, Idrissa Gueye n'aurait pas participé au match du PSG à Montpellier, samedi, pour ne pas avoir à porter un maillot comportant un flocage arc-en-ciel synonyme de soutien à la lutte contre l'homophobie. Une absence remarquée que Yoann Lemaire, ancien joueur amateur et président de l'association Foot ensemble, regrette forcément. Celui qui a été le premier joueur à révéler son homosexualité en France (en 2004) pointe aussi du doigt l'impact des convictions religieuses, auxquelles ils est souvent confronté lorsqu'il se rend dans des centres de formation.

"Dans les centres de formation, certains jeunes m'expliquent que dans la Bible, il n'y a pas deux Adam ou deux Eve,

Je me mets à la place d'un joueur homosexuel qui évolue au PSG, que ce soit au centre ou chez les pros, et je me dis que ça ne donne pas envie de faire son coming out, vraiment pas. Je ne suis pas spécialement étonné. En revanche, je suis très déçu, car en matière d'exemplarité auprès des jeunes, c'est catastrophique. Je vais souvent à leur rencontre, dans les centres de formation, les collèges ou les lycées, pour les sensibiliser à la question de l'homophobie. Si, demain, l'un de ces gamins affirme que Gueye a raison et qu'il m'envoie promener, qu'est-ce que je pourrai dire ? Ce sera extrêmement compliqué.Bien sûr que non. Comme on ne pourrait pas accepter qu'un joueur refuse de porter un maillot contre le racisme et que personne ne lui réclame des comptes par la suite. On ne demande pas à Gueye de devenir gay, ni de militer, juste d'accepter la diversité. C'est un acte symbolique d'acceptation de l'autre. Maintenant, le PSG doit échanger avec lui, savoir exactement ce qui pose problème. Ensuite, ils peuvent solliciter une association, organiser un débat avec des jeunes du centre du formation... L'important, c'est d'en discuter, pour comprendre. On avait proposé une intervention de ce type il y a un an, quand Presnel Kimpembe avait insulté ses adversaires de " bande de tapettes " après un match. Malheureusement, ça ne s'était pas fait.