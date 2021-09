"On n'est pas latéral droit de vocation, on le devient avec le temps"

Face aux récurrents problèmes de l'Équipe de France au poste de latéral droit, il était nécessaire de réunir des experts du poste pour comprendre le pourquoi du comment. Entre tactique, communication, contexte et formation, les raisons de ces déboires sont nombreuses et complexes. Mais promis, Christophe Jallet, Joffrey Cuffaut et Pierre Brémaud l'expliquent très simplement.

Le casting :



Christophe Jallet : 37 ans, international français (16 sélections) // consultant pour Canal+.



Joffrey Cuffaut : 33 ans, 316 matchs en pro // titulaire à Valenciennes (L2).



Pierre Brémaud : 28 ans, 150 matchs en N3 avec Bressuire // prof de sport au Pérou.





Tout dépend du rôle qu'on veut lui donner. À la base c'est un défenseur, donc certains coachs préfèrent des latéraux défensifs. Mais avec le foot moderne et l'apparition du poste du piston qui s'est énormément développé, il y a un plus gros apport offensif.Notre rôle a beaucoup évolué depuis quinze ans. Le latéral droit doit être un joueur très complet parce qu'il faut aussi bien défendre, attaquer et contre-attaquer. C'est devenu un poste très exigeant.D'abord défensivement, la première chose, c'est d'avoir une bonne cohésion avec l'axial droit, le milieu central et l'excentré droit. Ensuite offensivement, on va créer l'espace dans le couloir pour pouvoir l'exploiter dans un second temps. On propose une solution, qui sera exploitée ou non, mais au moins on a fait le travail à partir du moment où on a proposé. On a une liberté offensive qui fait qu'à la moindre perte de balle on est obligé de revenir à 100%. Donc souvent, le latéral a une très bonne VMA parce qu'il doit faire des allers-retours sans cesse dans son couloir.Oui, ça Lire la suite de l'article sur SoFoot.com