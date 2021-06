On fait le bilan de la phase de groupes des Bleus

Après avoir regardé le groupe de la mort dans les yeux, l'équipe de France est bien en vie au moment d'aborder la phase éliminatoire de l'Euro. Mais les trois matchs déjà disputés ont chacun laissé une impression différente, et obligent aujourd'hui à minorer le statut d'immense favori dont les Bleus bénéficiaient en attaquant la compétition.

L'état d'esprit, mais sinon ?

Au moment de définir les objectifs des Bleus à l'aube de cet Euro 2020, c'était Noël Le Graët avant l'heure. Le président au double tréma ne faisait que dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas : cette équipe débarquait en favori de cet Euro. Vingt jours et trois matchs plus tard, Didier Deschamps et ses hommes sont bien dans les temps, du moins sur le plan comptable, puisque sortis en tête du groupe le plus relevé de cette édition. Mais si les champions du monde ont plus qu'assumé leur statut en Allemagne (1-0), les deux nuls concédés à Budapest contre les Hongrois (1-1) et les Portugais (2-2) laissent dans leur sillage un flot de doutes qui n'attendent qu'à être levés. Au point de se retrouver aujourd'hui avec plus d'incertitudes que lors de l'arrivée à Munich il y a dix jours de cela., Didier Deschamps ne l'avouera pas, mais il faut lire entre les lignes pour comprendre qu'il en a conscience., constatait-il en conférence de presse, sans citer la Belgique plus que l'Italie ou les Pays-Bas.(contre le Portugal).C'est une constante observable dans toutes les équipes sportives : quand on met l'accent sur l'état d'esprit, c'est très souvent parce qu'il y a des manques. Un peu comme lorsqu'on dit à une personne qu'elle est gentille Lire la suite de l'article sur SoFoot.com