On était avec les fans de Liverpool dans Paris

Près de 40000 supporters de Liverpool s'étaient réunis, ce samedi, dans une fan zone installée sur le Cours de Vincennes dans le 12e arrondissement de Paris pour suivre la finale de la Ligue des Champions. Récit d'une soirée qui a tourné au vinaigre pour ces fans des Reds après la défaite de leur équipe contre le Real Madrid (0-1).

Chants, alcool et pralines

Ils espéraient tous qu'une septième fois, Liverpool allait mettre la main sur la C1. Malheureusement pour les aficionados de Liverpool, la soirée de rêve n'est jamais arrivée. Pire, ce n'est pas seulement le souvenir d'une désillusion sportive que garderont ces fans desde leur déplacement dans la Ville Lumière. Pour certains, ce sera même celui d'un cauchemar sans fin dans la nuit. Alors que la majorité des supporters spoliés par un Madrid plus que réaliste regagnent les bouches de métro sur les coups de minuit, les esprits s'échauffent. À cran après des jets de bouteilles de la part de fans, les CRS en viennent même à matraquer des Anglais sur une terrasse du quartier. Un épisode qui symbolise la défaillance des autorités pour organiser cette finale.Et dire que tout avait bien commencé dans l'après-midi. Dès 15 heures, la marée rouge déferle déjà sur la fanzone dans une atmosphère festive et non sans une certaine confiance., entonnent des groupes de supporters dans les rues voisines. Une mélodie bien connue des visiteurs d'Anfield depuis quelques semaines., chambre Sanjay qui a fait seize heures de route pour voir la finale à Paris avec ses frères.. Le spectacle est bon enfant place de la Nation. Du rouge partout, jusque sur la statue. Autour, les fans s'amusent à envoyer de grandes savates dans des ballons et à les voir retomber au milieu de la foule à quelques mètres de là. Certains se font même shooter dans leurs bières dont ils laissent les cadavres au sol. L'endroit en est d'ailleurs jonché, ce qui ne ravit pas les agents d'entretien qui peinent à les ramasser.Tandis que la sécurité met fin aux espoirs de certains soiffards en rappelant que, d'autres rechargent leurs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com