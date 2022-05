On était aux célébrations du titre de Toulouse

Déjà assuré de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, Toulouse a vécu un week-end de fête. Les Violets se sont offert le troisième sacre de leur histoire en Ligue 2 face à Nîmes, dans une ambiance comme la Ville rose n'en avait plus connue depuis trop longtemps. Avant de remettre ça dimanche après-midi, pour célébrer ses héros sur la place du Capitole. Vingt-quatre heures de célébrations à la hauteur de la saison historique réussie par le club.

" Il est passé où le bus ? "

Il n'est pas encore 16 heures samedi, et la place de la Daurade résonne des premiers chants, à peine entrecoupés du doux bruit du fumigène qui craque. Sous un soleil de plomb, dans un quartier plutôt habitué à voir les étudiants toulousains profiter de leur samedi après-midi pour se prélasser sur les bords de la Garonne, la fête peut commencer. Les quelques centaines de supporters qui ont répondu à l'appel des Indians Tolosa pour défiler jusqu'au Stadium - où le TFC doit affronter Nîmes - n'ont qu'une idée en tête : célébrer le troisième titre de champions de Ligue 2 du Téfécé après ceux glanés en 1982 et 2003. Une éternité. Tous sont fiers de ce qu'est devenu leur club, trop longtemps objet de railleries parmi les écuries de Ligue 1.Déjà, le cortège s'élance., hurlent-ils en chœur. Partout les mêmes sourires sur les visages, la même émotion de vivre un moment auquel ils ne croyaient plus vraiment., souffle-t-on à tous les niveaux du cortège. Derrière les ultras, ce sont des jeunes, des familles, des moins jeunes aussi, qui défilent dans le vacarme le long de la Garonne. Plusque jamais. Les chants se succèdent, et au fil du chemin, les souvenirs remontent : la dernière fois qu'un tel cortège a fendu la ville pour rallier l'île du Ramier ? Avant d'accueillir Liverpool, pour un barrage de Ligue des champions. Plus récents : le dernier match à la maison lors de la remontée fantastique de 2016 contre Troyes ou la réception de l'OM en 2018 sont encore dans les mémoires.Une bonne heure plus tard, c'est bien échauffé que le cortège rejoint la foule massée sur le pont qui jouxte le Stadium, dans l'attente de l'arrivée des joueurs. Un bus que les supporters se font un grand plaisir de noyer dans une marée de fumigènes dès son apparition., se demande-t-on alors,