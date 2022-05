On était aux 70 ans de Roger Milla

À l'occasion du 70e anniversaire de Roger Milla, un match de gala a été organisé en son honneur, au stade omnisports d'Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Cette rencontre opposait d'anciens Lions indomptables contre une sélection d'anciennes gloires africaines venues du continent entier. Retour sur cette journée riche en émotions.

Des selfies, des stars et des coups de pression

Le 20 mai 2022 est une date sacrée au Cameroun. C'est le jour où le pays fête le 50anniversaire de la République. Mais c'est aussi pour les Camerounais l'occasion de célébrer les 70 printemps de Roger Milla, l'homme que l'on surnomme ici. Il est 14 heures dans le quartier de Mfandena et le Fair-Play, un bar situé devant le stade, est déjà plein., préviens Stéphanie la stadière, en terminant son, une boisson interminable mélangeant gin et tonic. D'ailleurs, malgré l'horaire et l'orage qui s'annonce, l'établissement accueille un véritable melting pot d'officiels, de policiers, de stadiers et de locaux, tous occupés à siroter des Smirnoff Ice ou des 33 Export, en enchaînant des brochettes de boeufs, de rognons et de gros escargots.L'heure sonne finalement. La foule investit les tribunes. Au milieu de la cohue, quelques petits malins profitent de l'entrée d'un van noir, dans le parking de l'enceinte, pour se faufiler à des places plus intéressantes. Tandis que sur la pelouse, le speaker commence à chauffer l'assistance, dans les vestiaires, le légendaire Rigobert Song distribue les dernières consignes., balance un invité, tout en prenant des selfies avec qui a le malheur de passer devant lui. En même temps la tentation est forte car la crème du football camerounais est de sortie : Pierre Womé, Joseph-Antoine Bell, Stéphane Mbia, Jean II Makoun, Samuel Eto'o... L'équipe adverse n'a pas à rougir, non plus : El-Hadj Diouf, Khalilou Fadiga, Trésor LuaLua et, entre autres, le triple champion du monde de kung-fu, Dominique Martin Saatenang. Tous ont fait l'effort de venir célébrer la légende des Coupe du monde 1990 et 1994.L'écran géant du stade retrace les plus beaux moments de la carrière de l'emblématique numéro 9. Ses buts d'anthologies, ses pas de Makossa endiablés et son imperméable sourire lumineux...