On était au match présidentiel d'Emmanuel Macron à Poissy

Pour la première fois de l'histoire, un président en exercice a tâté le cuir sur une pelouse hexagonale. Au stade Léo-Lagrange de Poissy, Emmanuel Macron a pris part jeudi à la victoire du Variétés Club France face à l'équipe de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (6-1). Comme dans un rêve, le président a même ouvert le score sur penalty.

Antipass, penalty et kermesse

Sur le parvis de la gare, cette habitante ne prend même pas le temps de donner son nom, tout juste son avis. C'est encore l'heure de la sieste devant la gare de Poissy, mais le nom du président de la République est déjà sur toutes les lèvres dans cette banlieue de l'ouest parisien, où les panneaux publicitaires à l'effigie du PSG sont légion. C'est d'ailleurs ici que le club parisien bâtit son nouveau complexe de vie. Mais pour l'heure, c'est Emmanuel Macron qui est attendu sur les coups de 16h15 au stade Léo-Lagrange, où il est annoncé titulaire pour le match entre le Variétés Club de France et une équipe composée de membres du personnel soignant de l'hôpital local. Le but : lever des fonds pour les pièces jaunes.En attendant le convoi présidentiel, Poissy est déjà quadrillée par les forces de l'ordre, et notamment le stade Léo-Lagrange qu'on atteint après avoir remonté le boulevard Robespierre. Devant l'enceinte, on croise justement deux révolutionnaires : Mélinda* et Barbara*., annoncent les deux femmes. Pourquoi être venues dans ce cas ?Et le foot dans tout ça ?, assure Mélinda, selon qui le président n'a aucune chance de marquer. Et pour cause :Et Barbara d'ajouter :Le débat dévie sur la politique, ce dont se fout royalement Oscar, 17 ans, venu exprès de Seine-et-Marne en espérant gratter une place., sourit le lycéen, lunettes de soleil sur le nez, tout en observant le déferlement de journalistes politiques. À deux heures du coup d'envoi, les portes ouvrent déjà, histoire d'absorber Lire la suite de l'article sur SoFoot.com