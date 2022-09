On était au match des députés de l'Assemblée nationale

Alors que les rencontres de l'équipe de France de l'Assemblée Nationale se disputent régulièrement dans l'anonymat relatif, la rencontre les opposant ce mercredi à une sélection d'anciens joueurs, de chanteurs et de comédiens a attiré les regards. Les partis de gauche décidant de boycotter l'évènement à cause de la présence de quatre membres du RN, la politique s'est invitée sur le rectangle vert. Et si l'envie de faire passer le foot avant ses convictions était dans toutes les bouches, difficile de s'y tenir.

"Je n'ai jamais vu autant de médias pour un match de branquignoles." Un député

Pas de politique dans le vestiaire mais bien à l'échauffement

Ce mercredi sur les coups de 18 heures, les abords du stade Émile-Antoine, situé au pied de la Tour Eiffel, étaient bondés. Si les matchs de l'équipe de France de l'Assemblée Nationale passent souvent inaperçus et restent traditionnellement l'apanage de quelques observateurs politiques, cet affrontement face à la sélection Positive Football, coachée par Omar Da Fonseca et composée notamment de Sonny Anderson ou Matt Pokora, a déplacé les foules.Chargés de caméras, smartphones ou encore de micros, une bonne quarantaine de journalistes ont investi le terrain dès l'échauffement des joueurs. Et comme ce député l'a fait remarquer, ce n'était pas pour voir du grand football :En 48 heures, l'aspect caritatif de ce match au profit de l'association e-Enfance, qui aide les jeunes victimes de violences numériques, a été largement dépassé par un tourbillon médiatique provoqué par le boycott des partis de gauche . La France Insoumise et le Parti Socialiste ont chacun expliqué leur mise en retrait par la présence, inédite, de députés du Rassemblement National au sein de l'équipe. De quoi faire bondir certains députés qui n'ont pas hésité à sécher l'échauffement d'avant-match ce mercredi soir pour aller dévorer les micros tendus. Une preuve que, même chaussé de crampons, en tenue bleue frappée du coq avec les deux étoiles, un député reste un homme politique.Pendant près de 20 minutes avant le début de la rencontre, nombre d'entre eux se sont présentés à la presse et ont livré un discours bien rodé sur le boycott de leurs collègues de gauche de l'Assemblée.