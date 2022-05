On était à Séville, avec les supporters de Rangers et ceux de l'Eintracht

On retiendra autant cette finale de Ligue Europa pour son dénouement à la tombée de la chaude nuit sévillane que pour les cohortes de supporters occupés à faire grimper le mercure dès l'aurore, si tant est qu'il y en avait besoin. Ils étaient 150 000 à avoir rappliqué, davantage que la population de Brest, certains repoussant les limites de l'entendable en voyageant depuis l'Australie sans billet de match. Repartie presque aussi vite qu'elle était venue, et débordante à certains moments, la joyeuse ferveur a animé comme jamais la capitale andalouse. Laquelle ne savait plus si elle était bordée par la Clyde de Glasgow ou le Main de Francfort...

"Dans notre groupe de quatre, un seul a un billet, mais on s'en cogne." Callum, venu du pays des kangourous

Qui est le plus dingue ?

Au bout du bout de ce long mercredi, alors que tout est fini, une question se pose à Séville. Du silence des marées de Rangers regagnant tristement leurs pénates après la défaite ou de la liesse générale à lade l'Eintracht Francfort au moment où l'ultime tir au but a été converti, quel moment de la soirée a été le plus assourdissant ? Difficile d'y répondre. Plus difficile, en tout cas, que d'apprécier l'explosion absolue de joie à 23 heures 55, sur le Prado de San Sebastián, les jardins où étaient parqués les supporters francfortois privés de billet. Sur chaque tir au but adverse résonnaient jusqu'au Sánchez-Pizjuán les, unique manière devant l'écran de se faire soutien de celui qui s'apprêtait à devenir le héros du soir . Alors, lorsque Rafael Santos Borré a clos, pour de bon et d'une frappe limpide en lucarne, le cru 2021-2022 de la Ligue Europa, plus rien n'a eu de sens. L'espace de quelques minutes, certes ; mais des minutes qui vaudront à tout jamais de l'or pour les milliers d'heureux présents ce soir-là dans les rues de Séville.La journée d'une poignée des 150 000 déglingos ayant investi l'Andalousie a pourtant mis du temps à se lancer. C'est le cas de Torben, cheveux frisés, maillot noir et blanc de l'Eintracht sur le dos, bien mal en point au début de l'après-midi, lorsqu'il doit s'allonger sur un canapé de son auberge pour éviter le pire. Aucun mystère autour du mal qui le frappe :, parvient-il à articuler. Comme la plupart de ses semblables, il a cartographié la ville et coché la, puisque Lire la suite de l'article sur SoFoot.com