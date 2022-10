On était à Salerne pour la dernière de Kaiser Franck Ribéry

Franck Ribéry a pris sa retraite sportive ce samedi sur la pelouse du stade Arechi, à Salerne. Une ville qu'il avait rejointe l'été dernier à la surprise générale mais qui, un peu plus d'un an plus tard, l'a complètement adopté.

Hippocampe fou

"Quand les rumeurs de son arrivée sont sorties, on a d'abord pensé à une sorte de fake news créée pour vendre plus de journaux." Pepe, gérant du Fan's shop di Nasti Giuseppe

Il le redoutait, il ne voulait pas y croire. Mais ce samedi, sur les coups de 14h30, Franck Ribéry (39 ans) ne peut plus faire demi-tour. Bien aidé par l'effervescence du stade Arechi, le Salernitain d'adoption sort du tunnel sous une haie d'honneur pour rejoindre le centre de la pelouse et entame un ultime tour d'honneur qui se termine devant la Curva Sud Siberiano. Laquelle commence à vrombir de plaisir. Sans plisser les yeux, le Français peut apercevoir un tableau de sa ganache sur un deux-mâts, un maillot Zeus à son effigie ou encore une banderole que les ultras viennent de déployer sous ses yeux., est-il écrit. Après quoi, les chants en son honneur s'échappent de l'enceinte en réveillant les larmes du Kaiser. Avant que ses coéquipiers et le staff ne l'enlacent, à tour de rôle. Ce n'est qu'après la victoire de ses nouveaux ex-coéquipiers contre le Spezia Calcio et une ultime ovation des 12 000 spectateurs présents ce samedi après-midi au stade Arechi, enceinte vétuste encerclée par la mer et les montagnes ou les grues, que Franck Ribéry prend la parole :Effectivement, la veille, ses coéquipiers et le staff lui ont fait la surprise de lui offrir un trône confectionné avec la dernière liquette qu'il a portée. Un maillot grenat qui rappelle forcément celui de Metz, où il a explosé aux yeux du football français il y a vingt ans. La suite, tout le monde la connaît. À commencer par les supporters de la Salernitana, même si ces derniers n'ont pas tout de suite compris pourquoi l'ancien du Bayern Munich avait opté pour leur club.