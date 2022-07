On était à Manchester pour le match d'ouverture de l'Euro féminin 2022

Mise en difficulté par l'Autriche, l'Angleterre n'a pas failli à sa mission en s'imposant dès son match d'ouverture (1-0) dans cet Euro 2022. Pourtant, si Old Trafford était plein à craquer, difficile d'en dire autant du reste de la ville de Manchester. De quoi d'ores et déjà parler d'un fiasco populaire ?

"Plus de monde pour Wimbledon en pleine journée"

Vous vous souvenez de la chanson? Sachez qu'en dépit des annonces record de l'UEF A, personne n'a chanté cette mélodie si caractéristique de l'équipe nationale anglaise et ce, malgré la victoire solide - s'il en est - deslors de leur match d'ouverture face à l'Autriche. Non, personne n'a chanté la chanson magique de l'équipe d'Angleterre et pour cause, on aurait dit que tout le monde s'en foutait.C'est dur à dire, mais c'est ainsi., raconte ce patron d'un pub de l'hypercentre mancunien.Coup dur pour un tournoi annoncé comme le plus grand événement sportif du sport féminin en Europe à peine 24 heures avant . Mais force est de constater qu'ici encore, la réalité a pris le dessus sur la théorie. Déjà dans les jours qui précédaient le coup d'envoi de cet Euro 2022, il aurait fallu se méfier : en dépit de son statut de capitale du football anglais, Manchester ne vibrait clairement pas pour ce championnat d'Europe. Tout juste fallait-il se fier aux publicités environnantes pour se rappeler qu'à tout juste un quart d'heure en tram de la place de Picadilly Gardens, l'Angleterre s'apprêtait à disputer un tournoi dans la discipline la plus importante de tout le pays.Mais hélas, non, l'engouement vendu par les organisateurs ne s'est pas remarqué sur l'espace public., ose le serveur d'un pub qui n'a pas manqué de faire moult publicité pour le tournoi, sans succès là encore. Au-delà de la barmaid qui tique lorsqu'on lui demande si le match sera bien diffusé -… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com