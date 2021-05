On était à la vente aux enchères des montres de Giuseppe Damiani

Qui dit football et maison de ventes aux enchères, dit célèbre Porsche dans laquelle Diego Maradona a été arrêté à Séville après avoir grillé un feu rouge. En début d'année, le bolide était en effet vendu pour près de 500 000 euros lors d'une vente de la maison de ventes aux enchères britannique Bonhams. Alors, puisque cette même maison organisait la vente de la collection de montres de l'ancien international italien Giuseppe "Oscar" Damiani, il fallait aller voir.

À chaque célébration sa montre

Passer par hasard par la rue de la Paix, c'est l'occasion de comprendre pourquoi elle constitue la rue la plus surcotée du Monopoly (les vrais joueurs savent, en effet, qu'il faut tout miser sur l'angle orange-rouge) : une ribambelle d'hôtels particuliers et de magasins de luxe. En poussant jusqu'au numéro 4 jusqu'au fond de la cour en échappant à l'œil attentif du vigile, les locaux de Bonhams, maison de ventes aux enchères britannique réputée, se dressent. Et ce jeudi 20 mai, la star de la vente est une montre ayant appartenu à Pablo Picasso, écoulée à seulement trois exemplaires dans le monde. Pourtant, si on y prête un peu plus attention, une atmosphère de Serie A de la fin des années 1990 émane de la pièce. Normal : Giuseppe Damiani vend ses montres collectors, et ça vaut le détour.Quel rapport entre le football et les montres de luxe ? La réponse est assez simple. Pour les clubs les plus chanceux, la fin du printemps est synonyme de titres et de souvenirs. Dès lors, le réflexe est souvent le même pour bon nombre de clubs : le trophée en poche, 20, 50, 100 montres collectors sont commandées auprès des plus grands joailliers. Les destinataires ? Les joueurs, les coachs, parfois les agents. Dans la plupart des cas, la guerre fait rage entre les Patek Philippe, Omega et Rolex pour décrocher le contrat. Et les occasions sont nombreuses. Centenaire, championnat, jubilé... À chaque occasion sa montre, sur laquelle apparaît de façon plus ou moins discrète le logo du club.Retour à Giuseppe Damiani et sa formidable collection, donc. Joueur ayant évolué en Serie A dans les années 1970 et 1980, Damiani a écumé bon nombre de clubs transalpins (Milan, Naples, le Genoa, la Juventus) en s'y faisant bon nombre d'amis et en récoltant bon nombre de montres ornées des logos des clubs de l'international italien aux deux sélections. Après sa carrière, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com