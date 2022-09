On était à la première édition de l'Ultimate Five

Fan de five, l'humoriste Kheiron a décidé de créer un nouveau sport : l'Ultimate Five. Un croisement entre le five et Intervilles. Les vachettes, Robert Wurtz et Nathalie Simon en moins. On était à la première édition.

"Kheiron est un vrai malade de five"

Tables de massage avec kinés à disposition, échauffement avec et sans ballon, capteurs sur le mollet, caméras, photographes, entrée sur le terrain en mode Ligue des champions, hymne... Non, cette scène ne s'est pas produite au Stade de France ou au Parc des Princes, mais au Five Paris 18 sur les toits de la capitale où a eu lieu la première édition de l'Ultimate Five. Et si le dispositif autour de la journée est le même que lors d'un match entre joueurs pros, ce qu'il se passe sur le terrain n'a rien à voir ou presque avec un five traditionnel. Si ce n'est concernant les règles, comme l'interdiction de toucher les rambardes ou d'entrer dans la surface de réparation pour les joueurs de champ.À l'origine de ce projet d'Ultimate Five, on retrouve l'humoriste Kheiron :Et pour tester ce concept, celui qui hurlaitdansa organisé trois matchs avec plusieurs. Au menu, des animateurs (Karim Bennani, Paul de Saint-Sernin, Mehdi Maïzi, Cartman...), des humoristes (Jason Brokerss, Kyan Khojandi, Vérino...), des Youtubeurs (Pierre Croce, Benjamin Verrecchia, Today it's Football...) ou encore des influenceurs (Vincent Queijo, Paul Kabesa...), mais aussi des gardiens recrutés pour leurs talents. Autant de joueurs aux niveaux différents qui ont tous un amour du foot et qui ont déjà reçu un WhatsApp de Kheiron en pleine nuit pour organiser un five, comme le raconte le journaliste rap Mehdi Maïzi :Pourtant, Kheiron ne se considère pas comme un amoureux du football : il n'en a pas fait plus jeune, n'en regarde à la télé… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com