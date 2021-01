On était à la première d'Asnières-Villeneuve en Ligue des champions de futsal

"9.2 c'est la Champions League. " Sept ans après la naissance de son équipe de futsal, l'ACCS, née à Villeneuve-la-Garenne et pensionnaire de la Teddy Riner Arena d'Asnières, faisait ce samedi ses premiers pas en Ligue des champions. Après avoir fait honneur au judoka français avec un ippon en tour préliminaire (7-3 face à l'Étoile rouge de Belgrade), les champions de France en titre affrontaient en seizièmes de finale leurs homologues italiens de Pesaro. On y était.

" Le plus dur a été de se mettre au niveau de la compétition et de l'enjeu "

"On a souffert,

Tradition oblige, les confrontations franco-italiennes se doivent d'être bouillantes. Quatre petites minutes ont donc suffi pour que le genou du latéral argentin Pablo Taborda soit pris en sandwich par deux Franciliens et que surgissent hurlements, larmes et civière. Mais malgré les envolées lyriques du speaker local et du commentateur italien qui résonnaient dans une enceinte à huis clos, le niveau de jeu a lui peiné à quitter la volière. Les Lions d'Asnières-Villeneuve ont été muselés par les Pésarais, même le sextuple meilleur joueur du monde Ricardinho n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et l'ACCS a fini par être piqué al dente. Cristian Borruto, excentré sur la droite de la surface, couchent les Lions d'une frappe croisée. Ambiance lors du retour aux vestiaires, le buteur et l'international portugais Bruno Coelho voient rouge après leur prise de bec dans le couloir., explique après coup Abdessamad Mohammed, qui ne croit pas si bien dire. Malgré son penalty raté (24), le capitaine français déroule sa palette en deuxième période. Jeu en pivot, jeu sans ballon, appels, contre-appels. Le tunnel du Fréjus toujours barré, la tension émaille toutefois de plus en plus du banc visiteur, avec chaises qui volent et plaintes accrues auprès de l'arbitre. Asnières-Villeneuve prend un temps mort dans le money time, à quatre minutes du terme. Lesdefusent de l'enceinte, quelquesbondissent des tribunes, et Ricardinho enfile le maillot du(cinq joueurs de champ sur le terrain).