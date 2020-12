On était à la manif anti-Kita

À Nantes, le calme n'est pas à l'ordre du jour. Le rassemblement pour demander le départ du président Waldemar Kita, organisé hier par les supporters aux abords de la Beaujoire avant la rencontre face à Dijon et qui se voulait pacifique, s'est rapidement transformé en triste affrontement avec les forces de l'ordre. Avec, entre deux émanations de lacrymo, pas mal de revendications à faire passer et un dépit qui se généralise.

Kita : " On veut ma peau "

Une chose est sûre, l'appel lancé en milieu de semaine a trouvé son écho, et même plus que prévu : à la mi-journée ce dimanche, on compte dix-huit fourgons de CRS garés en épi devant les grilles de la Beaujoire, alors que près de 300 supporters du Football Club de Nantes ont commencé à se rassembler sous le crachin, à quelques centaines de mètres de là. La rencontre entre le FCN et Dijon n'a lieu que trois heures plus tard, mais le peuple n'est pas vraiment là pour ça, de toute façon., pose Nicolas, membre de la Brigade Loire, lors d'un échange précédant la manifestationAlors que les cortèges de cet acabit ont habituellement lieu en fin de saison, la communauté jaune et verte a décidé de se retrousser les manches dès décembre.Depuis l'humiliation subie à domicile une semaine plus tôt contre Strasbourg (0-4) et le limogeage de Christian Gourcuff, les banderoles contre la direction de l'octuple champion de France se sont multipliées un peu partout dans la cité des ducs de Bretagne - mais aussi au-delà - et lesont fleuri sur les réseaux. Les griefs concernant la gestion du club sont nombreux, de la crise sportive aux fréquentations Lire la suite de l'article sur SoFoot.com