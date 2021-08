On était à l'arrivée de Boumé Sama, qui a marché de Marseille à Paris pour voir Messi

Attention, se lancer un défi devant tout le monde peut s'apparenter à un jeu dangereux. Alors que Lionel Messi est annoncé en partance vers le PSG, le YouTubeur Boumé Sama, qui ne croit pas à sa venue, assure que si l'Argentin rallie la capitale, il marchera de Marseille à Paris en conduite de balle. Un défi fou achevé ce mercredi après plus de 500 kilomètres de marche en huit étapes. Nous étions au Parc des Princes pour l'arrivée du héros du jour.

Je fais Marseille-Paris en conduite de balle pour venir le voir jouer au Parc. https://t.co/H2BLn79B7y -- Boumé ?? ?? (@BoumeSama) August 5, 2021

" Au départ, tout est parti sur un coup de tête. Au bout d'un moment je me retrouve face à moi-même, est-ce que j'assume ce que j'ai dit ? "Boumé Sama

Tweet fou, top départ

" Allongé sur le tapis rouge qui mène à l'entrée du Parc des Princes, au pied du poster géant de Lionel Messi, Boumé Sama peut souffler. Le YouTubeur de 27 ans, fan de longue date du Paris Saint-Germain, vient de réussir son défi : rallier Marseille à Paris à pied, accompagné de son ami Axel et de son ballon, qui ne quitte pas ses pieds. Après huit jours d'efforts et "", les deux compères peuvent profiter du petit comité venu les accueillir et multiplier les photos devant l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Sans oublier le passage obligé par la boutique du club pour s'offrir le maillot du nouveau n°30 des Rouge et Bleu, en espérant se le faire dédicacer.L'aventure a débuté il y a une douzaine de jours déjà, au beau milieu des rumeurs envoyant laau PSG après l'échec de sa prolongation à Barcelone. Boumé Sama promet alors que si l'Argentin venait à rejoindre la capitale, il marcherait de Marseille à Paris balle au pied. "