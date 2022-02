On était à Fontenay-le-Fleury pour la venue de Julian Draxler et Thilo Kehrer

Pour la première édition de Rendez-vous en terrain bossu, chapeauté par le Vrai Foot Day, deux joueurs du PSG, Thilo Kehrer et Julian Draxler, se sont rendus à Fontenay-le-Fleury, où ils ont défié le club amateur du FCFF à l'occasion d'une série d'épreuves dans le plus pur esprit du foot amateur. On y était.

"Le foot amateur, tu connais"

Mardi 8 février 2022, 21 heures passées. Sur un terrain synthétique des Yvelines, à quelques encablures de Versailles, dans la petite commune de Fontenay-le-Fleury, d'environ 15 000 âmes, douze footballeurs se livrent à un exercice en vogue, celui du crossbar challenge. Oui, mais voilà, deux d'entre eux sont des joueurs pros, et pas n'importe lesquels, puisqu'ils évoluent au Paris Saint-Germain : Thilo Kehrer et Julian Draxler sont bien là, entourés des équipes 1 et 2 du FCFF, pensionnaire de Départemental 4. L'image semble impensable, du moins issue d'une imagination malade, mais elle est pourtant bien réelle : elle s'est produite dans le cadre de la première édition de, chapeauté par le Vrai Foot Day. Un projet dingue, qui a permis à une trentaine de footballeurs amateurs de rencontrer et de se mesurer à deux pros sur différentes épreuves barrées : traçage de ligne, gonflage de ballon et jongles notamment. Bref, une certaine idée du football amateur.Les préparatifs ont commencé quelques heures plus tôt, avec comme contremaître, Marc, le président, et comme QG, le club-house, soit une petite salle en tôle ondulée et au sol bétonné, dans laquelle on peut voir, en vrac, des coupes cassées dans un caddy, de la vaisselle oubliée, les maillots d'anciens joueurs, notamment Flavien Tait, et enfin, cinq frigos, dont trois qui ne fonctionnent pas. Marc est le seul à connaître le plan : tous les autres pensent qu'il s'agit d'une simple réunion de mi-saison en la présence de la trentaine de licenciés qui constituent les équipes 1 et 2. À l'origine, un coup de fil passé il y a quelques mois par le Vrai Foot Day., se marre encore Marc, alors qu'on lui pose un micro.Pourtant, Marc est vite convaincu par l'idée, qui s'inscrit bien dans la politique de ce club centenaire en plein essor depuis l'arrivée en 2021 de nouveaux dirigeants et fort de 500 licenciés, un record.